Снизить расход топлива — это легко: простые советы

Эксперт Ревин описал два основных действенных способа уменьшения расхода топлива

Расход топлива – любимая тема практически всех автолюбителей. Никто, от владельцев старых отечественных заднеприводных автомобилей до водителей современных больших иномарок, не хочет расходовать топлива больше.

Способ 1. Следим за техническим состоянием автомобиля

Поскольку двигатель и есть то самое устройство, которое потребляет топливо, то он должен находиться в безупречном состоянии: нормальная компрессия, правильная работа всех датчиков и исполнительных механизмов, а также отсутствие различных нештатных «прошивок» программного обеспечения.

Агрегаты трансмиссии также должны находиться в исправном состоянии. Автоматическая коробка передач или вариатор, работающие на последнем издыхании, с повышенными пробуксовками гидротрансформатора, фрикционов или ремня, увеличивают расход топлива.

Даже подвеска автомобиля может влиять на расход топлива, если колеса автомобиля установлены с неправильными углами. Причем углы установки колес должны быть правильными на обеих осях.

Неправильное схождение передних колес – это все равно что торможение «плугом» на лыжах.

Тормозные механизмы должны полностью растормаживаться, когда педаль тормоза отпущена. Даже небольшое «затирание» колодками диска или барабана приведет не только к росту расхода топлива, но и к возможному отказу тормозов вследствие перегрева.

Шины должны быть установлены по сезону. Зимние или всесезонные шины летом дают несколько большее сопротивление качению, чем летние. Размеры шин предпочтительны штатные – почти любое отклонение приводит к росту расхода топлива. Давление в шинах должно быть равно рекомендованному или даже немного (на 0,2 бара) выше при поездках по скоростным автомагистралям.

Масса автомобиля непосредственно влияет на расход топлива. Поэтому старайтесь не возить с собой ненужные в данной поездке вещи. У некоторых автолюбителей багажник заполнен редко используемыми вещами, инструментами и запасом рабочих жидкостей.

Аэродинамика автомобиля также оказывает серьезное влияние на расход топлива, особенно при движении с высокими скоростями. Практически все, что закреплено снаружи автомобиля, лишь повышает сопротивлению движению. Главными «вредителями», конечно, являются багажники и боксы на крыше. Они могут повысить расход топлива до 1-2 литров на 100 км на автомагистралях.

Старайтесь использовать бокс на крыше только тогда, когда он действительно нужен.

«Мухобойки» на капоте и козырьки на дверях тоже повышают аэродинамическое сопротивление, да и инспекторы ГИБДД на дороге могут быть против такого тюнинга (подобные накладки запрещены законом). Это касается и антикрыльев спереди и сзади, а также «кенгуринов». Их никто не испытывал в аэродинамической трубе, а это значит, что их эффективность не доказана.

Расходные материалы

Масло в двигателе должно иметь вязкость, рекомендованную производителем. Практически все фирмы указывают, что использование масла с меньшей вязкостью, например 5W-20 вместо 5W-40, ведет к экономии топлива. Причем зачастую обе эти вязкости разрешены в инструкции.

Для обеспечения оптимальной экономичности автомобиль должен быть заправлен рекомендованным, а не допустимым бензином (часто производители допускают использование 92-го бензина, но надо понимать, что это позволительно только в экстренных случаях, а все остальное время в бак должен заливаться АИ-95). Бензин с более высоким, чем нужно, октановым числом окупается редко, так как разница в цене намного выше, чем 1-2% вероятного снижения расхода топлива.

На автомобиле должны быть установлены топливный и воздушный фильтры, не достигшие предела засоренности. Кстати, воздушный фильтр лучше менять чаще, чем рекомендовано.

С чистым воздушным фильтром двигатель будет работать в оптимальном режиме, а значит, с меньшим расходом топлива.

Агрегаты трансмиссии должны быть заправлены жидкостями и маслами рекомендованной вязкости.

Способ 2. Следим за стилем вождения

Одним из самых радикальных способов снижения расхода топлива является изменение стиля езды в сторону более плавного и неагрессивного.

Разгонять автомобиль следует плавно. Еще в середине прошлого века среди европейских водителей ходила поговорка, что на педаль газа следует нажимать так осторожно, как будто на ней лежит куриное яйцо и вы не хотите его раздавить.

В городе нужно стараться подгадывать скорость автомобиля так, чтобы попадать в «зеленую волну». Такое возможно только на достаточно свободных улицах. По возможности следует корректировать время поездок, чтобы не попадать в «мертвые» пробки.

Скорость очень привлекательна. Особенно на платных дорогах, где за превышение особо не штрафуют. Но вы удивитесь, сколько топлива может потреблять ваш автомобиль.

На автомагистралях нужно помнить, что с ростом скорости «сильно за сотню» расход топлива увеличивается буквально по экспоненте. Это не только дорого, но и рискованно: можно банально не дотянуть до заправки, если на новой магистрали они еще редки.

При обгоне на таких дорогах порой не до экономии. Тут на первый план выходит безопасность.

На двухполосных дорогах, где приходится часто совершать обгоны грузовых автомобилей, важна правильная тактика, когда обгонять получается с ходу. А еще на таких дорогах очень полезно минимизировать число остановок. Потому что остановишься на минутку, а уже несколько фур, которые вы с таким трудом обогнали ранее, проехали мимо, и надо все начинать заново. Такой стиль точно не экономичен. Поэтому, если вы не спешите, разумнее спокойно ехать за грузовиком, который будет рассекать воздух перед вами и тем самым экономить ваше топливо.

