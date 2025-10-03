Почему новые дворники не подошли – все про их типы и крепления

Эксперт Колодочкин составил подробную инструкцию по подбору стеклоочистителей

В конце прошлого века, в так называемую «жигулевскую эпоху», выбрать дворники было проще простого: брали то, что есть в продаже.

Сегодня же разнообразие щеток стеклоочистителя настолько велико, что даже опытные водители порой не сразу могут понять, подходит им тот или иной вариант или нет.

Простейший алгоритм выбора подходящего варианта изложен ниже.

1. Когда пора менять дворники

Дворник – это типичный расходник. Средний срок его службы – примерно полгода: менять можно сезонно – весна-лето и осень-зима. Даже если вам кажется, что дворники продолжают работать пристойно и через полгода, – смело меняйте: хорошая обзорность того стоит.

Если же при работе щеток стеклоочистителя стали появляться разводы и полосы, а также начал доноситься скрип – меняйте их немедленно безо всяких скидок на возраст и сезонность.

Фотофрагмент ресурсных испытаний дворников.

2. Какие дворники выбрать – подлиннее или покороче

Ошибаться с длиной стеклоочистителей никак нельзя. Если они слишком длинные, то край резинки будет постоянно попадать на кузов и задираться – при этом щетка не полностью прилегает к стеклу и плохо его чистит.

Слишком короткие резинки, которые не достают до краев ветрового стекла, будут оставлять грязные участки, что ухудшает обзорность. На некоторых машинах возможны ситуации, в которых слишком длинные щетки будут задевать друг друга.

Вердикт один – на помойку…

Как не ошибиться. Если на вашей машине установлены «родные» дворники, то можно просто измерить их длину рулеткой. Обязательно измерьте оба дворника: на многих машинах они разные. Как правило, со стороны водителя щетка длиннее. Помните, что производители указывают длину в сантиметрах и дюймах, что важно учитывать при заказе дворников онлайн. Пересчитать одно в другое несложно: например, 17 дюймов – это 17×2,54, то есть примерно 43 см.

Интернет-магазины все как один предоставляют «подборщики» дворников по маркам автомобилей. Можно воспользоваться такой услугой и сопоставить измеренную вами длину с рекомендуемой. Скорее всего, цифры совпадут.

3. Тип крепления

Чтобы установить новые дворники, нужно знать способ их крепления к поводку стеклоочистителя. Наиболее распространенный – это крючок. Он используется на большинстве отечественных и иностранных автомобилей, например на моделях АВТОВАЗа начиная с ВАЗ-2110. Такие же дворники используются на Hyndai, Kia, Toyota, Daewoo и др.

Важно помнить, что размер крючка может быть разным. Снимите стеклоочиститель и измерьте его. Наиболее ходовые размеры: 9×3 и 9×4 мм. Еще один тип крепления – штырьковый замок, который встречается, например, на вазовской классике.

Для перестраховки лучше выбирать производителя, который снабжает свое изделие различными переходниками.

У иномарок более разнообразные крепления, ведь крупные концерны пытаются сделать большую часть запчастей уникальными. Вот некоторые из них:

кнопка – встречается на Volvo, Renault, Ford, Citroen, Peugeot, Volkswagen;

боковой штырь – присутствует у моделей авто начиная с 2005 года: Volkswagen Jetta и Passat, BMW 3-й серии, у некоторых моделей Peugeot, Volvo, Mercedes;

боковой зажим – преимущественно у европейских моделей Audi, Fiat, Saab, Opel;

штыковой замок – присущ для моделей Renault с 2004 года, а также Saab.

Как не ошибиться. Теоретически, дворник, у которого на упаковке указана его применяемость, должен комплектоваться нужным вам типом крепления. Но, к сожалению, при покупке на маркетплейсе иногда происходят сбои: купили дворник, а тип крепления – совсем не ваш…

Если же покупка происходит в обычном магазине, то проблем быть не должно: любой нормальный продавец охотно подойдет вместе с вами к машине, чтобы убедиться в правильности выбора. Дворники могут продаваться как поштучно, так и парами – для определенных моделей.

4. Конструкция

Определившись с размерами и креплениями, остается выбрать подходящую конструкцию дворника. Это уже легко – тем более что многие типоразмеры могут существовать в единственном варианте исполнения, а тогда и выбирать ничего не нужно. Однако же при наличии альтернативы вариантов выбора может быть три – каркасные дворники, бескаркасные и гибридные.

Каркасные – это простейший традиционный тип, используемый на большинстве автомобилей. Чистящая щетка крепится на держателе, который представляет собой систему коромысел и рычагов для прижима резинки к лобовому стеклу. Со временем прижим становится хуже, вследствие чего на стекле остаются полосы.

– это простейший традиционный тип, используемый на большинстве автомобилей. Чистящая щетка крепится на держателе, который представляет собой систему коромысел и рычагов для прижима резинки к лобовому стеклу. Со временем прижим становится хуже, вследствие чего на стекле остаются полосы. Бескаркасные – это конструкция, считавшаяся когда-то революционной. Для прижима такой щетки не требуется системы пластиковых креплений. За счет пружинящего основания дворник плотно прилегает к стеклу и повторяет его форму. Смотрятся такие щетки более эстетично, чем каркасные. Однако панацеи не получилось – лед на них намерзает так же и служат они столько же.

– это конструкция, считавшаяся когда-то революционной. Для прижима такой щетки не требуется системы пластиковых креплений. За счет пружинящего основания дворник плотно прилегает к стеклу и повторяет его форму. Смотрятся такие щетки более эстетично, чем каркасные. Однако панацеи не получилось – лед на них намерзает так же и служат они столько же. Гибридные – совмещают достоинства каркасных за счет наличия прижимных рычагов и бескаркасных за счет эстетичного вида, так как конструкция спрятана под кожухом.

Многочисленные испытания показали, что никакой разницы в качестве очистки и сроке службы между вышеуказанными конструкциями не наблюдается. Однако на современном автомобиле каркасные дворники будут выглядеть несколько неуклюже. В большинстве случаев есть смысл остановиться на бескаркасных конструкциях.

Совет

Чтобы дворники служили дольше, никогда не заставляйте их елозить по обледеневшему или сухому стеклу, а также, например, сражаться в одиночку с налипшими почками тополя. Нежные кромки щеток для этого не предназначены.

Отличная видимость и в дождь, и в снег – это залог безопасного движения. Поэтому не экономьте на дворниках.

