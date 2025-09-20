Заглушка решетки радиатора на зиму — польза или вред

Нужно ли в современном автомобиле загораживать радиатор с приходом холодов

Картонка перед радиатором, а то и ватник – это такой типичный штрих из эпохи автомобильного социализма. Во всяком случае, многие в этом уверены.

Можно подумать, что техника была плохая, двигатели в холодную погоду не прогревались, вот и приходилось как-то выкручиваться, перекрывая холодному воздуху путь в подкапотное пространство. Вентилятор системы охлаждения крутился постоянно, поэтому ему мешали охлаждать двигатель, как могли.

На многих автомобилях (ГАЗ-24-10, к примеру) перед радиатором стояли жалюзи, которые частично решали проблему.

Рекомендации автопроизводителей

В наши дни автомобили стали всесезонными. Вентиляторы включаются только по команде электронного блока управления. Однако, как ни странно, это вовсе не отменило возможность применения все тех же картонок и других заглушек решетки перед радиатором. Более того, многие разработчики современных автомобилей (в частности, Peugeot и Citroen) предусматривают установку штатных пластин, перекрывающих прорези в бампере. Прилагаемые к ним инструкции сообщают, что такой прием улучшает тепловой режим мотора в холодное время года.

Если заводской рекомендации закрывать решетку радиатора нет

Если есть заводская рекомендация, то надо ей следовать – тут все просто. А вот если инструкция молчит? Не станет ли мотору хуже от установки картонки или иной заслонки перед радиатором?

Эксперимент, призванный прояснить ситуацию, журнал «За рулем» провел на редакционном Ларгусе. Никаких заводских заглушек ВАЗ для этой машины не предлагал, поэтому решили обойтись обыкновенной картонкой.

Если в вашей машине, как в Ларгусе, есть кондиционер, то картонку желательно установить перед его радиатором. Смысл в том, что если электровентилятор системы охлаждения все-таки включится, то он заберет воздух из промежутка между двумя радиаторами и таким образом охладит мотор.

На автомобилях без кондиционера лучше не перекрывать радиатор полностью – достаточно и половины.

Есть ли вред от заглушки решетки радиатора

Скажем так: при грамотной установке никакого вреда нет. Во всяком случае, применительно к редакционному Ларгусу никакой негативной реакции обнаружено не было. В осеннюю «околонулевую» погоду его двигатель стал на несколько минут быстрее прогреваться до рабочей температуры (82°C). При сравнительно коротких поездках экономия двух-трех минут – это много. На охлаждении двигателя установка такой заслонки никак не сказалась.

При езде по трассе со скоростью 100 км/ч электровентилятор не включался вообще. Температура жидкости в системе охлаждения двигателя при этом не превышала 90°C.

Отдельно отметим, что положительный эффект от заглушки решетки радиатора на моторах, которые по своей природе прогреваются сравнительно медленно (это дизели и бензиновые моторы с прямым впрыском и турбонаддувом) будет более заметным.

Дополнительная польза от заглушки решетки радиатора

Салон станет прогреваться быстрее. Соответственно, стекла станут быстрее отпотевать. Двигатель станет медленнее изнашиваться, а вода из моторного масла будет испаряться интенсивнее.

Картонка или иной барьер перед радиатором станут непроходимой преградой для камешков, песка и реагентов, которые могут навредить теплообменнику.

Когда ставить заглушку решетки радиатора

Устанавливать заглушку стоит только тогда, когда среднесуточная температура перейдет в отрицательную область значений – не раньше. До установки заглушки есть смысл следить за частотой срабатывания электровентилятора системы охлаждения. Если он вдруг вообще перестал включаться, то мотору уже становится холодно. Значит, надо ему помочь.

И последнее. Если с вашей машиной зимой все в порядке, то никаких заглушек ставить на нее не стоит.

