Российские АЗС начали терять деньги на продаже самого популярного бензина

Продажи бензина АИ-92 в России стали убыточными на 84 копейки за литр

В России продажа бензина марки АИ-92 перестала приносить прибыль автозаправочным станциям. Как выяснили аналитики компании «ОМТ Консалт», на каждую проданную единицу такого топлива владельцы АЗС теряют, в среднем, 84 копейки.

Картина по другим видам горючего куда более оптимистичная. Литр АИ-95, например, оставляет на кассе около 47 копеек чистой прибыли. А вот дизельное топливо и вовсе выглядит локомотивом доходности – с каждого литра заправки получают 3,68 рубля.

Специалисты детально разобрали экономику розничных сетей: оценили маржинальность, операционные траты и итоговую рентабельность. Выяснилось, что маржа на АИ-92 составляет 7,5 рубля за литр, на АИ-95 – 8,9 рубля, а на дизель – 12,1 рубля. Но это лишь часть истории.

Ключевой момент – операционные расходы. Содержание заправок в среднем по стране обходится в 8,4 рубля с каждого реализованного литра. Именно эта цифра и «съедает» всю маржу у АИ-92, делая его убыточным.

Как отмечают в «ОМТ Консалт», уровень рентабельности на АИ-95 сейчас довольно низкий, на АИ-92 – отрицательный, и только дизельное топливо демонстрирует достаточную доходность. Кстати, еще 12 мая поступали сообщения о дефиците предложения бензина АИ-95 на российском рынке. К тому же ранее правительство утвердило соглашения с нефтяными компаниями, регулирующие поставки и ценообразование на горючее.