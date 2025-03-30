Советские одноклассники Жигулей и Москвичей — машины Восточной Европы

Эксперт Канунников рассказал, где и как конкурировали автомобили соцстран

В государствах соцлагеря (или, как любили писать тогда, в «странах народной демократии») выпускали автомобили, близкие по классу к самым популярным советским моделям. Однако по конструкции они заметно отличались от советских, а стоили иной раз дороже.

Очереди на автомобили

Автомобили были дефицитом не только в СССР, но и в иных соцстранах. Там очередь купить на честно заработанные и с трудом накопленные деньги личную машину тоже ждали иногда годами.

От Союза, где продавали только свои советские машины, ситуация отличалась лишь тем, что в большинстве стран можно было приобрести и иномарки производства иных социалистических государств.

Разумеется, в условиях дефицита о конкуренции как таковой, как и о рынке вообще, речь не шла. Тем не менее, в 1960-1980-х годах покупатели в соцстранах (и наиболее любопытные советские автолюбители тоже) так или иначе сравнивали наши Москвичи и Жигули с восточноевропейскими условными конкурентами.

Немецкий Trabant – передний привод и два такта

Самым массовым и доступным автомобилем Германской Демократической Республики (ГДР) был микролитражный Trabant. Но в Восточной Германии в Айзенахе производили и машины более высокого класса: с 1955 года – семейство Wartburg 311.

Базовый четырехдверный седан по размерам был близок к Москвичу. Но конструктивно немецкая машина отличалась от нашей очень сильно. Автомобиль сохранил концепцию еще довоенной малолитражки DKW F9. Wartburg был переднеприводным, с полностью независимыми подвесками на поперечных рессорах, и рамным.

По двигателю 311-й Wartburg был ближе к Запорожцу. Трехцилиндровый двухтактный еще довоенной конструкции мотор рабочим объемом 0,9 л развивал 37 л.с. В 1962 году объем двигателя увеличили до 1 л, а мощность – до 45 л.с.

Важным отличием Wartburg 311 (а позднее – Wartburg 312) от Москвичей было множество кузовов, с которыми делали автомобили. В том числе выпускали и кабриолет, а с 1957 года – даже родстер Wartburg 313 с форсированным до 50 л.с. двигателем.

В 1967 году в производство пошел новый Wartburg 353. Он в 1970-х годах и стал условным конкурентом Москвичей и Жигулей. Автомобиль по меркам рубежа 1960-1970-х имел симпатичный современный кузов с очень модными тогда прямоугольными фарами. Именно такие, кстати, с 1970 года ставили и на Москвичи.

В 1960-х годах Wartburg 353 из ГДР считался современным и даже модным автомобилем.

Но кузов Wartburg 353 был приварен к раме, а трехцилиндровый двухтактный мотор развивал всего 50 л.с., а позже – 55 л.с. Машина, как и ее предшественник Wartburg первого поколения, была переднеприводной, на независимых, но уже пружинных подвесках. С 1969 года ставили даже передние дисковые тормоза.

Wartburg образца 1967 года в версиях седан и универсал, не сильно модернизируя, выпускали вплоть до объединения Восточной и Западной Германий. Еще с конца 1960-х годов в Айзенахе создали множество интересных прототипов, но дальше опытных образцов дело не пошло.

Универсал Wartburg 353/1 Tourist.

Последнюю версию Wartburg 1.3 с 1988 года оснащали 1,3-литровым двигателем Volkswagen мощностью 58 л.с. Кстати, около 10 тысяч таких машин завезли в СССР. Они стали одними из первых иномарок, доступных обычным советским гражданам.

«За рулем», тестируя тогда Wartburg, хвалил мотор и приличное качество изготовления уже не совсем социалистической машины.

Skoda – между Запорожцем и Porsche

Самыми массовыми легковыми автомобилями Чехословакии, она же ЧССР (Чехословацкая Социалистическая Республика), были, конечно, Шкоды.

В начале 1960-х годов завод в Млада-Болеславе сделал революционный для себя шаг – перешел на производство моделей заднемоторной компоновки. Подобные автомобили близкого к Шкоде класса делали тогда FIAT, Volkswagen, Renault и ЗАЗ.

Но главной причиной чешской компоновочной революции были технологические преимущества заднемоторной схемы. Такая компоновка оказалась удобней для массового производства при минимальных затратах на перевооружение завода. А на передний привод чехи тогда не решились.

Выпуск седана Skoda 1000 MB (МВ – Mlada Boleslav) начали в 1964 году. Базовый двигатель объемом 1 л развивал 40 л.с., позднее – 43 л.с. По этим параметрам Skoda 1000MB была ближе к ЗАЗ-968, а по габаритам – к Москвичу. Вскоре начали выпуск модификации 1100 МВ и c 52-сильным двигателем.

Первая серийная заднемоторная Skoda 1000/1100MB заложила инженерию марки на четверть века.

Заднемоторные автомобили в Млада-Болеславе выпускали четверть века. Семейство Skoda 100/110 с моторами мощностью 48 и 52 л.с. производили с 1969 года. Машины отличал значительно обновленный по дизайну кузов и передние дисковые тормоза. Но основные агрегаты перешли с семейства 1000/1100 МВ.

В семейство Skoda 100/110 входило и купе Skoda 110R, которое прозвали «Porsche для бедных».

По классу эти Шкоды были близки к 50-сильному Москвичу-408. Но Москвичи, тем более появившееся в 1970-м Жигули, были и динамичней, и просторней.

Зато завод Skoda делал модель, которую в Западной Европе прозвали «Porsche для бедных» – купе спортивного стиля Skoda 110R Coupe. Подобные машины в 1970-х среди соцстран делала уже только Чехословакия.

Купе оснащали мотором мощностью 52 л.с. Такую машину в начале 1970-х несколько месяцев с интересом тестировали сотрудники «За рулем».

Производство заднемоторных автомобилей третьего поколения начали в 1976 году, так что они дебютировали одновременно с ВАЗ-2106 и Москвичом-2140.

На самой доступной базовой модели Skoda 105 стоял 45-сильный двигатель. На Skoda 120 с улучшенной отделкой ставили двигатели 1,2 л мощностью 50 и 55 л.с. В 1981-м в производство запустили и новое спорткупе Skoda Garde (в 1984 году переименованное в Rapid).

Skoda Garde, она же Rapid, – единственное серийное спорткупе позднего социализма.

Одновременно с купе появились версии Skoda 130 и 135 c люксовой отделкой, моторами объемом 1,3 л мощностью 59 и 63 л.с. и пятиступенчатой коробкой передач.

Заднемоторная компоновка не позволила делать из Шкод рациональный универсал. Седаны и купе производили до 1990 года. С 1987 года начался выпуск переднеприводной Skoda Favorit с дизайном от ателье Bertone, но еще со старым 1,3-литровым двигателем мощностью 59 л.с. Эта модель стала аналогом нашей Лады Самары.