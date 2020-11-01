Забытый автопром соцлагеря: Рилы и Заставы

В 60-е наши Москвичи, выпущенные на болгарском заводе, оказались куда успешнее Фиатов и Рено (в Болгарии). И, конечно, превосходили восточноевропейские модели таких марок, о которых многие сегодня и не вспомнят.

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Болгарские Москвичи

Болгария и Югославия, как и Польша с Румынией, в своем автопроме тоже ориентировались на зарубежных автопроизводителей. У нас имя Балканкар знали по погрузчикам. Но на том же заводе в Ловече в 1967 году начали сборку заднемоторных Renault 8 и Renault 10. Планировали выпускать до 3000 автомобилей в год. Однако, изготовив всего 4000 машин, проект закрыли.

Болгарские Renault 10 выпустили в очень небольших количествах.

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С 1967 года в Болгарии выпускали заднемоторные итальянские хэтчбеки Fiat 850 и прямые аналоги нашего ВАЗ‑2101 — седаны Fiat 124. Но спрос на относительно дорогие машины тоже был низким, а экспорт, на который рассчитывали болгары — тем более. Куда успешней оказались наши Москвичи, выпуск которых сначала под именем Рила‑1400 (Москвич‑408) тоже начали в 1967 году. В Болгарии делали все модели московского завода, вплоть до Москвича‑2141. Всего произвели более 300 тысяч болгарских Москвичей!

Застава и потомки

Самая известная югославская марка (в том числе и оружейная) — Crvena Zastava (Красное знамя). Под именем Zastava делали итальянские Фиаты, в том числе и близкие по классу к нашим Москвичам и Жигулям. Начали с моделей 1100 и 1400, затем выпускали Fiat 1300 и 1500 — аналоги семейства 124/125.

Заставу 1100 в разных версиях делали 37 лет — вплоть до 2008 года!

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Но наибольшую известность получила Zastava 1100 и её многочисленные потомки. Автомобиль был копией переднеприводного Фиата 128, по классу — на полступени ниже наших Жигулей. Базовый двигатель при рабочем объёме 1,1 л развивал 55 л.с.

Zastava 1100 неплохо продавалась на экспортных рынках. Неоднократно модернизируя, Заставы под разными именами (на некоторых рынках их звали Skala и Yugo Koral) выпускали и в трёх- и в пяти­дверных вариантах, а потом и в виде седана. Производство в Сербии вели до 2008 года.