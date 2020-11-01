Забытый автопром соцлагеря: Рилы и Заставы

Болгарские Москвичи
Болгария и Югославия, как и Польша с Румынией, в своем автопроме тоже ориентировались на зарубежных автопроизводителей. У нас имя Балканкар знали по погрузчикам. Но на том же заводе в Ловече в 1967 году начали сборку заднемоторных Renault 8 и Renault 10. Планировали выпускать до 3000 автомобилей в год. Однако, изготовив всего 4000 машин, проект закрыли.
Застава и потомки
Самая известная югославская марка (в том числе и оружейная) — Crvena Zastava (Красное знамя). Под именем Zastava делали итальянские Фиаты, в том числе и близкие по классу к нашим Москвичам и Жигулям. Начали с моделей 1100 и 1400, затем выпускали Fiat 1300 и 1500 — аналоги семейства 124/125.
Zastava 1100 неплохо продавалась на экспортных рынках. Неоднократно модернизируя, Заставы под разными именами (на некоторых рынках их звали Skala и Yugo Koral) выпускали и в трёх- и в пятидверных вариантах, а потом и в виде седана. Производство в Сербии вели до 2008 года.
- При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей. Всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.