Простой дедовский способ ускорить прогрев двигателя — установить картонку перед радиатором, перекрыв тем самым приток холодного воздуха в подкапотное пространство. Мы провели замеры и выяснили, эффективен ли этот прием. Имейте в виду: могут возникнуть проблемы!

Способ с картонкой придумали давно. С тех пор автомобили сильно изменились: стали всепогодными и почти необслуживаемыми. Если раньше радиатор и моторный отсек продувался с помощью постоянно вращающегося вентилятора, то позже ему на смену пришли вентиляторы, включающиеся «по требованию». Казалось бы, попоны, картонки и прочие «жалюзи» должны были навсегда остаться в прошлом. Или нет?

У множества современных автомобилей встречаются решения, очень напоминающие ту самую картонку. Это штатные пластины, закрывающие прорези в бампере, например, у моделей Peugeot или Citroen. Они съемные: летом можно хранить в гараже, а на зиму установить в прорезях бампера. На некоторых автомобилях используют жалюзи с автоматическим приводом, которые закрывают лишние отверстия в бампере при определенной температуре за бортом или на высокой скорости. Характерный пример: Ford Kuga, побывавший у нас на длительном тесте.

Руководство по эксплуатации Ситроена настоятельно рекомендует улучшать зимой тепловой режим с помощью заглушки.

На фото жалюзи перед радиатором системы охлаждения Ford Kuga. Электроника, управляющая заслонками решетки, учитывает массу факторов. К примеру, жалюзи закрыты, пока двигатель холодный. Это ускоряет прогрев.

Ну а если на вашей машине нет штатных устройств, уменьшающих зимой «сквозняк» под капотом? Тогда остаются два пути: либо приобретать (делать своими руками) приспособления, закрывающие прорези в бампере и решетке радиатора, либо вставлять в щель между радиатором и решеткой радиатора картонку.

Как правильно установить картонку перед радиатором?

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Наружные приспособления следует предпочесть при затрудненном доступе в пространство между радиатором и его решеткой (когда нужно, что называется, разобрать полмашины). В остальных случаях можно обойтись обычной картонкой. Единственное условие — ставить ее надо перед радиатором кондиционера (конденсатором). Тогда, в случае необходимости, включившийся электровентилятор возьмет воздух из зазора между двумя радиаторами и охладит основной радиатор. Если на автомобиле нет кондиционера, то картонку надо ставить уменьшенного размера, чтобы оставить хотя бы половину площади, через которую берет воздух электровентилятор.

Вот как я установил картонку на редакционном Ларгусе. Поместить ее в пространство перед радиатором кондиционера получилось довольно легко. Пришлось отвернуть всего четыре винта крепления верхней части решетки, интегрированной в бампер. Правда, цельную картонку не позволил установить усилитель, связывающий верхнюю рамку радиатора с усилителем бампера. Пришлось разрезать ее на две половинки, которые защищают от сквозняка нисколько не хуже.

Картонки сели плотно и не требуют дополнительного крепления. Вся работа заняла не более 15 минут.

Наш эксперимент

На редакционном Ларгусе установлен маршрутный компьютер Multitronics C-590, который помимо прочего позволяет отслеживать и температуру охлаждающей жидкости двигателя с точностью до одного градуса. С информативностью штатного прибора не сравнить — тот показывает две плитки на дисплее, если мотор прогрет не полностью, и четыре при температуре вплоть до 100°C.

Итак, в течение недели, когда температура в столице колебалась около нуля, я собирал сведения о температуре двигателя. Что же получилось?

Бортовой компьютер, получая сигналы из «мозгов» двигателя через диагностический разъем OBD-2, выводит их на экран.

Прогрев двигателя

Стандартный режим прогрева двигателя: пара минут стоянки после запуска до достижения температуры охлаждающей жидкости в 25°C. Дальше спокойное движение без чрезмерных нагрузок, то есть без резких ускорений.

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При таком способе прогрева двигатель Ларгуса с картонкой перед радиатором стал быстрее прогреваться до рабочей температуры. Выигрыш во времени достижения рабочей температуры (82°C) с картонкой составляет 2–3 минуты. А это немало, особенно при небольших поездках.

В ходе эксперимента обнаружился интересный эффект. Двигатель без картонки через какое-то время после начала движения вдруг сбрасывал температуру с 82°C до 78°C. Причина: порция ледяного антифриза из радиатора, которую высвобождал открывшийся термостат, охлаждала всю систему. Теперь такой эффект исчез. Таким образом, картонка обеспечивает чуть лучший температурный режим работы двигателя.

А вот на скорость остывания выключенного двигателя картонка почти не влияет. Тут поможет только комплексное утепление всего моторного отсека.

Прогрев салона

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Комфорта в зимних поездках прибавилось: в салоне раньше теплеет, быстрее отпотевают стекла. При тех же настройках отопителя салона температура внутри стала на 5–7°C выше. А это очень помогает согреться. И вновь эта разница окажется особенно заметной при непродолжительных поездках.

Имейте ввиду, что все выкладки приведены при околонулевой температуре за бортом для обычного бензинового безнаддувного мотора. Еще заметнее эффект от картонки будет в морозы или для двигателей, которые из-за своих конструктивных особенностей прогреваются относительно медленно: это дизели и бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом.

А еще картонка защитит радиаторы от реагентов, песка и камешков, которых так много на наших дорогах.

Можно ли перегреть двигатель?

Бытует мнение, что с картонкой можно запросто перегреть двигатель, к примеру, при езде по трассе. Проверили. При той же нулевой температуре при движении со скоростью 100 км/ч электровентилятор не включается, температура жидкости в системе охлаждения двигателя не превышает 90°C. Это и неудивительно: ведь, как известно, малая скорость вращения электровентилятора у Ларгуса включается, когда температура охлаждающей жидкости превышает 99°C, и отключается при 96°C. Так что до перегрева далеко. При длительной пробуксовке в снегу температура может поползти вверх, но электровентилятор справится и в таких условиях.

Как картонка перед радиатором сказывается на ресурсе?

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То, что быстрее прогревающийся двигатель меньше изнашивается и более экономно расходует топливо, очевидно. Но есть еще один параметр, о котором обыватель не знает: «прожарка» моторного масла. В чем суть? Если двигатель зимой не прогревается свыше 85°C, то в моторном масле постепенно растет содержание воды. При перепадах температуры, когда мотор остывает, на его внутренних поверхностях образуется конденсат, который затем стекает в поддон картера. По мере роста доли воды в масле образуется эмульсия, из-за которой детали шатунно-поршневой группы хуже смазываются и подвергаются коррозии. А еще льдина на дне поддона может полностью блокировать подачу масла к насосу.

Испаряется вода из масла только при повышенной температуре. В идеале — свыше 100°C, тогда она сразу переходит в пар. Вот почему рост температуры двигателя зимой полезен мотору.

При какой температуре картонку нужно убирать?

Верхним пределом температуры окружающего воздуха, допустимым для использования картонки перед радиатором, можно считать +5°C. Следите за прогнозом погоды, указателем забортной температуры и частотой срабатывания электровентилятора системы охлаждения.

Греть или не греть современный двигатель? Все подробности и видео — тут.