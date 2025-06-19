Трос, лопата, лом, лебедка... — вытаскиваем машину из грязи

Эксперты «За рулем» раскрыли приемы использования лебедки

Школа начинающего вытаскивателя

Чтобы лебедка вытащила машину из плена, нужно зацепить ее за что-то надежное. Отличный вариант – дерево (только защитите кору от повреждения).

Если вы застряли где-то в степи и рядом ничего не растет, то сойдет и лопата, воткнутая в грунт. Правда, при этом потребуется помощник, который будет удерживать лопату за верхнюю часть черенка, компенсируя усилие троса – его цепляют снизу за тулейку, вблизи полотна лопаты.

Если почва глинистая, то подойдет и лом, который нужно будет как следует забить в землю. На песке он не поможет.

Приобретая лебедку, купите заодно и стальной трос. Он понадобится, потому что рабочий ход большинства лебедок не превышает трех метров. А если ближайшее дерево находится в десяти метрах?

Трос выбирайте с нитяной сердцевиной: такие обладают лучшей мягкостью и гибкостью. Оптимальный диаметр для среднего кроссовера – 8 мм.

Буксирная стропа – плохой помощник, поскольку она вытягивается. Ее можно использовать разве что для того, чтобы аккуратно зацепиться за дерево, не повреждая его ствол.

В лебедках рычажного типа внимательно рассматриваем ручку: тонкий металл часто гнется при первой же нагрузке. Толщина должна составлять не менее 3 мм. А диаметр троса должен быть не менее 5 мм.

За что цеплять автомобиль?

За буксировочную проушину, конечно. Однако проушина большинства серийных автомобилей рассчитана в первую очередь на корректную буксировку согласно руководству по эксплуатации. Порой оно прямо запрещает вытаскивание машины из глубоких ям, применение динамических рывков и прочих нерасчетных нагрузок.

От себя добавим, что проушины не любят боковых нагрузок, а потому тянуть машину нужно как можно ближе к продольной оси .

Зачем нужен полиспаст?

У большинства лебедок есть режим полиспаста – это устройство, состоящее из одного или нескольких блоков, позволяющих выигрывать в силе, проигрывая в расстоянии.

Если автомобиль крепко увяз, то и усилие нужно солидное. Однако если требуется тянуть издалека, но с небольшим усилием, то трос можно зацепить напрямую. В этом случае нагрузка на тросе возрастет, зато перемещение увязшей машины при каждом вашем движении будет больше.

А что еще?

Помимо рычажных, испытанных нами, существует множество иных типов лебедок.

Автолюбители используют барабанные лебедки, которые могут быть тросовыми, ленточными или цепными. Они характеризуются меньшими усилиями и большей рабочей длиной. Удобны для подъема силового агрегата в гараже.

Барабанные лебедки менее устойчивы в работе по сравнению с рычажными, но их отличает длинный трос на барабане – от 5 метров.

Джиперы любят устанавливать электрические лебедки на передней части автомобиля для самовытаскивания, но сегодня такой аксессуар требует узаконивания в ГАИ.

Об опасностях летней эксплуатации автомобиля рассказано тут.