Вытащим сами! — выбрали самых крепких «помощников водителя»

Опубликованы результаты испытаний 4-тонных лебедок, необходимых при езде по бездорожью

Застряли хуже Винни-Пуха? Погазовали, покрутили рулем, подергались туда-сюда – и всё впустую? И некому помочь… Значит, будем спасать сами себя – если, конечно, в багажнике скучает приобретенная по случаю лебедка.

Мы испытали девять таких изделий по ценам от 1700 до 5900 рублей. Заявленное усилие каждого – 4 тонны. Результаты наших испытаний относятся только к этим образцам.

Пользоваться лебедкой, не имея опыта, не очень просто, и любая попытка применить ее на практике может затянуться. Но это лучше, чем бросить машину в грязи, даже не попытавшись вызволить ее.

Лебедка поможет и преодолеть скользкий подъем.

Только способности наших сегодняшних образцов невелики – трехметровый трос сложен пополам на блоке, а потому рабочий ход составляет не более 1,5 м.

Еще лебедку можно использовать для извлечения силового агрегата из машины и для множества хозработ – к примеру, для натягивания сетки или перетаскивания бетонных блоков и бревен.

Как испытывали

Все приобретенные нами лебедки – рычажного типа. Поэтому на первом этапе инженер-испытатель прикладывал усилие 800 Н непосредственно к рычагу каждого устройства, фиксируя возникающую при этом силу тяги с помощью динамометра. Выяснилось, что результаты замеров почти вдвое уступают заявленным, хотя 800 Н (примерно 80 кг) – это солидное для человека усилие.

На первом этапе испытатель прикладывает предельное усилие, на которое способен, ограниченное его весом. При вытаскивании автомобиля такое усилие будет прикладывать не столь удобно. Разрывная машина оценивает реальность заявленных параметров. Согнувшаяся рукоятка – приговор лебедке. Большего усилия она дать не сможет.

На втором этапе штатному рычагу решили помочь, удлинив его полуметровой трубой. Возрастание момента улучшило результаты, однако при этом начались поломки механизмов лебедок.

Поэтому перешли к третьему этапу, поручив разрывной машине измерить нагрузку, при которой лебедка разрушается.

Оторвавшийся тяжелый элемент может повредить автомобиль или людей. Производитель явно не смог рассчитать ­прочность крюка.

Последний, четвертый этап испытаний проходил в камере соляного тумана. Остатки лебедок проверили на устойчивость к коррозии.

Сломанные лебедки размещаем в соляной камере для заключительного этапа ­испытаний. Корозащитная стропа – это прочный ленточный канат, предотвращающий повреждение коры и ствола дерева в процессе вытаскивания автомобиля. В крайних случаях с ее помощью можно обхватить пучок кустарника или мелких деревьев.

Некоторые лебедки после соляной камеры выглядят просто страшно.

Лебедки — участники испытаний «За рулем»

Airline AMWL004 Примерная цена 5900 ₽

Заявленный ход –

Заявленный диаметр троса 6,0 мм

И храповое колесо, и собачка – наборные. На первых этапах дефектов не отмечено. Усилие разрыва в финале – лучшее в тесте: 5203 кгс. При этом порвало сварку элемента крепления крюка и согнуло болт крепления крюка. Пребывание в камере соляного тумана обошлось без замечаний. А вот цена – самая высокая. Если стоимость не смущает – рекомендуем. Eurolift ЛМТ-40 Лебедка механическая тяговая

Примерная цена 1700 ₽

Заявленный ход 3 м

Заявленный диаметр троса –

Поначалу казалось, что результат будет хорошим: и храповое колесо, и собачка вырублены из толстой пластины. Однако ручка стала гнуться практически голыми руками, а применение удлинителя привело к поломке болта крепления крюка. Это самый слабый результат в выборке. Коррозионная стойкость низкая. Не рекомендуем. Hitch Cable puller Примерная цена 3600 ₽

Заявленный ход 3 м

Заявленный диаметр троса –

Храповое колесо и собачка – наборные. До испытаний на разрывной машине дефектов не возникло. Усилие разрыва – 4549 кгс – одно из лучших в выборке. Коррозионная стойкость высокая. Рекомендуем в первую очередь.

Jadever Примерная цена 3900 ₽

Заявленный ход 3 м

Заявленный диаметр троса 5,5 мм

И храповое колесо, и собачка – наборные. При испытаниях первым пострадал слабенький рычаг. А на разрывной машине всё закончилось уже при 2100 кгс: растянуло отверстие крепления крюка, храповик перестал фиксировать положение. Коррозионная стойкость высокая, но больше хвалить не за что. Не рекомендуем. KingQueen Примерная цена 2200 ₽

Заявленный ход 2,3 м

Заявленный диаметр троса –

И храповое колесо, и собачка вырублены из толстой пластины. Но жизнь не задалась: уже в начале испытаний разогнуло крюки и погнуло болт крепления крюка! А при использовании удлинителя вдобавок загнуло еще и рычаг. На разрывной машине уже при 2034 кгс не выдержали крюк и его болт. Коррозионная стойкость низкая. Не рекомендуем. Matrix Лебедка рычажная

Примерная цена 4500 ₽

Заявленный ход –

Заявленный диаметр троса –

И храповое колесо, и собачка вырублены из толстой пластины. Ручка стала деформироваться еще до разрывной машины. В финале при усилии 3075 кгс деформировало фиксатор храпового механизма. Устойчивость к коррозии средняя. Не рекомендуем.

Power puller Примерная цена 2300 ₽

Заявленный ход –

Заявленный диаметр троса –

И храповое колесо, и собачка – наборные. До разрывной машины дефектов не обнаружено. Усилие разрыва – 3863 кгс: разорвало крепление крюка. Это третий результат в выборке. Устойчивость к коррозии средняя. С учетом невысокой цены рекомендуем при отсутствии альтернативы. Сервис Ключ Примерная цена 3500 ₽

Заявленный ход –

Заявленный диаметр троса –

Колесо храповика – из цельной пластины, а вот собачка – наборная. При использовании удлинителя загнуло ручку. Итоговый результат – 2740 кгс: деформировало фиксатор храпового механизма. Коррозионная устойчивость хорошая, но в целом рекомендовать не можем. Сибталь X2Y3 Лебедка рычажная

Примерная цена 3000 ₽

Заявленный ход 3 м

Заявленный диаметр троса 6 мм

И храповое колесо, и собачка – наборные. Конструкция хилая: уже на первых этапах храповик перекосило, а болт крепления крюка сильно выгнуло. На разрывной машине уже при нагрузке в 2837 кгс сломало болт и элемент крепления крюка. В камере соляного тумана проржавел трос. Не рекомендуем.

Вытянет или не вытянет?

Результаты расстроили. Приобретая лебедку, обещавшую приложить к автомобилю усилие в четыре тонны, хочется верить в то, что для нее это обычный рабочий режим, а не дуэль со смертью. Однако из девяти лебедок перешагнуть через заявленный рубеж в 4 тонны, да и то на разрыв, смогли только две – Hitch и Airline. При этом важно отметить, что до знакомства с разрывной машиной никаких намечающихся поломок у них зафиксировано не было.

А что остальные? Без поломок на первых двух этапах до финала добралась еще одна лебедка – Power Puller. Все остальные оказались хилыми – загнутые ручки, перекос храповика, погнутые болты крепления… Самой слабой оказалась лебедка Eurolift, которая вообще не попала на разрывную машину, поскольку болт крепления крюка сломался на ней еще на втором этапе испытаний.

Из этих образцов рекомендуем, в первую очередь, Hitch, а также Airline, хотя цена последней представляется завышенной. При отсутствии выбора можно приглядеться к лебедке Power Puller.

Не тешьте себя надеждами: при работе одного человека с лебедкой развить усилие в 4 т почти нереально. Нужна какая-то мощная конструкция с длинным рычагом. Таких в широкой продаже не найти.

Гарантированно получить усилие в 4 т можно, использовав еще один блок в пару к штатному.

Комментарий специалиста

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»

— Только два образца ручных лебедок с некоторым запасом соответствуют заявленным характеристикам. Их дополнительным плюсом является коррозионная стойкость используемых с ними тросов, чем большинство других лебедок похвастаться, увы, не могут.

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