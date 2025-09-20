#
Ресурсный тест китайского премиум-седана: что постареет в первую очередь

Опубликованы промежуточные итоги испытаний Hongqi H5 из парка «За рулем»

HONGQI H5, 2.0T (218 л. с.), А8

Бизнес-седан в парке «За рулем»: что понравилось? А минусы есть?
  • Изготовитель – Hongqi, Китай
  • Год выпуска – 2025
  • В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025
  • Пробег на момент отчета – 15 000 км

Наш Hongqi H5 преодолел 15 тысяч км – значит, настало время очередного планового ТО. За первое мы отдали 25 тысяч рублей, а вот нынешнее обошлось в 17 500 рублей. Недешево!

Но если не считать довольно высокой стоимости обслуживания, то в остальном автомобиль не доставляет хлопот.

Немного беспокойства вызывает только долговечность обивки салона. Кожа водительского сиденья уже замята. Интересно, как обивка будет чувствовать себя дальше. При этом никаких признаков износа у кожи обода руля пока нет.

Обивка водительского сиденья к пробегу 15 000 км потеряла первоначальный лоск.
Обивка водительского сиденья к пробегу 15 000 км потеряла первоначальный лоск.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
20.09.2025 
Фото:
«За рулем»
