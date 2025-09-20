Ресурсный тест китайского премиум-седана: что постареет в первую очередь

Опубликованы промежуточные итоги испытаний Hongqi H5 из парка «За рулем»

HONGQI H5, 2.0T (218 л. с.), А8

Изготовитель – Hongqi, Китай

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025

Пробег на момент отчета – 15 000 км

Наш Hongqi H5 преодолел 15 тысяч км – значит, настало время очередного планового ТО. За первое мы отдали 25 тысяч рублей, а вот нынешнее обошлось в 17 500 рублей. Недешево!

Но если не считать довольно высокой стоимости обслуживания, то в остальном автомобиль не доставляет хлопот.

Немного беспокойства вызывает только долговечность обивки салона. Кожа водительского сиденья уже замята. Интересно, как обивка будет чувствовать себя дальше. При этом никаких признаков износа у кожи обода руля пока нет.

Обивка водительского сиденья к пробегу 15 000 км потеряла первоначальный лоск.

