Ресурсный тест китайского премиум-седана: что постареет в первую очередь
Опубликованы промежуточные итоги испытаний Hongqi H5 из парка «За рулем»
HONGQI H5, 2.0T (218 л. с.), А8
- Изготовитель – Hongqi, Китай
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025
- Пробег на момент отчета – 15 000 км
Наш Hongqi H5 преодолел 15 тысяч км – значит, настало время очередного планового ТО. За первое мы отдали 25 тысяч рублей, а вот нынешнее обошлось в 17 500 рублей. Недешево!
Но если не считать довольно высокой стоимости обслуживания, то в остальном автомобиль не доставляет хлопот.
Немного беспокойства вызывает только долговечность обивки салона. Кожа водительского сиденья уже замята. Интересно, как обивка будет чувствовать себя дальше. При этом никаких признаков износа у кожи обода руля пока нет.
Обивка водительского сиденья к пробегу 15 000 км потеряла первоначальный лоск.
20.09.2025
