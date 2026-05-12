В России может возникнуть дефицит популярного бензина

Спрос на АИ-95 взлетел, а предложение рухнуло из-за ремонтов заводов

Перед летним сезоном российский топливный рынок столкнулся с неожиданной проблемой: бензин марки АИ-95 становится дефицитом.

Рекомендуем Новая марка бензина появилась на заправках

На фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов производство упало, а спрос, наоборот, резко вырос – водители массово пересаживаются на современные китайские автомобили, которым нужен именно 95-й.

Заводы вынуждены переключаться на выпуск более доступного АИ-92, чтобы сдержать цены. Но этого недостаточно. По данным биржи, неудовлетворенный спрос на АИ-95 превышает показатели по «народному» 92-му.

Спрос на АИ-95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%, но и по такой цене купить топливо сложно.

Рекомендуем Запрет экспорта бензина распространили на производителей до 31 июля

При этом государство пока не видит кризиса: в Минэнерго и ФАС уверяют, что запасов достаточно, а ситуация н7а заправках остается стабильной.

По словам экспертов, дополнительное давление на рынок создают растущие сроки поставок и сокращение объемов доступного товара в крупном опте.

В начале мая, как сообщил изданию «Коммерсант» источник в отрасли, задержки с отгрузкой в среднем увеличились на две-четыре недели. По его данным, незапланированные ремонты на крупных заводах могут продлиться как минимум месяц. Это, в свою очередь, не позволяет игрокам рынка создавать долгосрочные запасы и повышает вероятность топливного дефицита летом.