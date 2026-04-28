Новая марка бензина появилась на заправках

В Казахстане начали продавать бензин БИ-95 с 8% биоэтанола

На казахстанских заправках появился необычный бензин под маркировкой БИ-95. Его секрет – в составе: туда добавили 8% биоэтанола, проще говоря, этилового спирта, полученного из отходов после переработки зерна. При этом октановое число остаётся привычным для водителей, а вот экологические показатели обещают порадовать.

Испытания показывают серьёзную разницу по сравнению с обычным топливом. Мелкодисперсных частиц в выхлопе становится меньше более чем на 70%, оксидов азота – на 25%, а объём парниковых газов падает на 60-70%. Цифры внушительные, правда?

Интересно и про ценник. Литр новинки стоит 315 тенге, что в пересчёте около 51,6 рубля. Получается немного дешевле классического АИ-95. Казалось бы, сплошные плюсы.

Однако не всё так однозначно. Существует точка зрения, что производство самого биоэтанола может наносить экологии больше вреда, чем добыча и переработка обычного топлива. Журнал Science ссылается на американских учёных, которые предупреждают: если массово заменить обычный бензин на растительный этанол, то за ближайшие 30 лет выбросы парниковых газов могут удвоиться.

А что с автомобилями? Для современных машин, как уверяют, угрозы нет. А вот владельцам авто старше 2010 года стоит быть осторожнее – их двигатели хуже переносят контакт со спиртом.