Цены на бензин в России снова поползли вверх: что происходит на топливном рынке

Биржевые цены на бензин АИ-92 в первую майскую неделю выросли на 0,25%

На минувшей торговой неделе мая биржевые котировки бензина и летнего дизеля немного подросли. Соответствующую динамику зафиксировали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По итогам сессии 8 мая бензин АИ-92 прибавил 0,01% и остановился на отметке 65,998 тыс. рублей за тонну. Если смотреть на недельную динамику, то прирост составил 0,25%. Тем временем АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ за день подорожал на 0,16% – до 71,897 тыс. рублей за тонну, а за неделю рост оказался чуть выше: плюс 0,18%.

Летнее дизельное топливо тоже не стояло на месте. За день его цена поднялась на 0,28%, достигнув 63,517 тыс. рублей за тонну. За неделю прирост составил уже полпроцента. Топочный мазут подорожал заметнее остальных: за пять дней цена взлетела на 2,76% – до 18,086 тыс. рублей за тонну, хотя в последнюю сессию рост составил лишь 1,52%.

Экспорт бензина из РФ запрещён до 31 июля 2026 года, причём недавно запрет распространили и на непосредственных производителей нефтепродуктов. Правда, поставки по международным межправительственным соглашениям под него не попадают. Кроме того, в стране продолжает действовать временный запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

На самой бирже тоже установлены пределы колебаний. Для бензина АИ-92 и АИ-95, а также для летнего и межсезонного дизеля они составляют рост до +0,01% и снижение до −3% от текущей рыночной цены. Это касается инструментов с поставкой «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба». Для зимнего и арктического дизельного топлива планка шире: лимит повышения – +0,5%, а снижение разрешено до −10%.

