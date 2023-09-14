Очень опасен! Почему никто не может сравниться с «летающим» танком

Минобороны РФ перечислило преимущество боевой машины Т-80БВМ

Министерство обороны России объяснило, почему современная натовская техника недотягивает до советской разработки 1970-х годов – танка Т-80. К слову, сегодня на вооружении армии стоит оснащенная по последнему слову техники версия Т-80БВМ.

«Машины семейства Т-80 можно смело назвать вершиной советского танкостроения. Базовую модель приняли на вооружение еще в 1976 году, после чего было выпущено множество модификаций "восьмидесятки". Самой современной является Т-80БВМ», – рассказали в Минобороны.

Т-80БВМ, он же летающий танк и танк Ла-Манша

Во-первых, танк оснащается неприхотливым и надежным газотурбинным двигателем, сравниться с которым по мощности не может никто – 1250 л.с. При массе 48 тонн боевая машина разгоняется до 80-90 км/ч и может дрифтовать и делать так называемые полицейские развороты.

Поэтому танк получил множество прозвищ. Это и «летающий» танк – первый в мире совершивший прыжок с трамплина и произведя при этом выстрел. Также Т-80 прозвали «танком Ла-Манша» из-за того, что он, благодаря своей скорости и запасам топлива, способен всего за 5 дней дойти от Восточного Берлина (там располагались войска СССР) до Ла-Манша, что очень нервировало НАТО в конце прошлого века.

Благодаря современному прибору ночного видения механика-водителя, а также новому многоканальному прицелу наводчика «Сосна-У», лазерному наведению Т-80 БВМ идеально подходит для ночных боевых действий.

Это самый тихий танк, услышать работу двигателя которого можно лишь на расстоянии 70-100 метров.

Вместе с Т-80 на вооружении Армии России сегодня стоят также танки Т-72 и Т-90 самых разных модификаций, включая Т-72БМ3 и Т-90М «Прорыв».

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Фото: Минобороны РФ

Источник: РГ