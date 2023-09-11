Готовится серийное производство «Танков Ла-Манша»

Самый оперативный российский танк будет производиться серийно

Специальная военная операция показала, какие танки наиболее востребованы в современных войнах: быстрые и маневренные, как «танк Ла-Манша» – Т-80БВМ/УМ1.

Гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в состав ГК «Ростех») Александр Потапов рассказал о новой задаче – возвести производственную линию для запуска крупносерийного производства танков Т-80БВМ и Т-80У/УМ-1.

Современные боевые действия требуют наличия в войсках не только сверхзащищенных танков наподобие Т-90М «Прорыв-3», но и высокомобильных машин для своевременного выхода на огневые позиции и быстрого ухода с них, чтобы не попадать под ответный огонь.

Танки Т-80БВМ

Напомним, что танк Т-80 оснащается 1250-сильным газотурбинным двигателем ГТД-1250, благодаря которому танк прозвали реактивным. Машина имеет 27,2 л.с. на 1 тонну веса и способен разгоняться до 90 км/ч, на что не способна прочая бронетехника того же класса.

И тут стоит вспомнить, почему Т-80 прозвали «Танком Ла-Манша». В начале 1980-х годов танки Т-80 появились в ГДР и стали головной болью НАТО, так как при необходимости они могли всего за 5 дней дойти до Ла-Манша – а это более 1100 км.

Танк Т-80БВМ

То есть, Т-80БВМ и Т-80У/УМ-1 могут занимать огневые точки на 35-50% оперативнее, чем Т-90М. Кроме того, работает двигатель ГТД-1250 тише моторов других танков – обнаружить приближение Т-80БВМ можно только на расстоянии 100-70 м.

Также на новом конвейера может выпускаться модификация «Бурлак» с высокозащищенной сварной башней «Бурлак», которая имеет комбинированное бронирование. Эта модификация также предусматривает отдельное размещение боекомплекта и автомата зарядки от боевого отделения, что увеличивает выживаемость экипажа машины.

Дооснащая «Бурлак» прицелами «Содема», «Сосна-У», ПКП и устанавливая на него орудие 2А46М-4, инженеры сравняли его боевые возможности с возможностями танков Т-90М.

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, «Омсктрансмаш»

Источник: «Бизнес журнал. Урал»