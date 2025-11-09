Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Этих мест на дороге надо бояться уже сейчас — скользко!

Эксперт «За рулем» рассказал, где дорожный лед появится в первую очередь

В разгар сезона «переобувки» эксперт «За рулем» Алексей Ревин напомнил основные правила и закономерности, о которых стоит помнить.

Рекомендуем
Когда менять летние шины на зимние — простые приметы

Как выбрать момент для смены шин, почему не стоит с ним затягивать, а также – почему не нужно переходить на «зиму» слишком рано? Весь этот важный круг вопросов и ответов на них ждет автомобилистов в новой статье. А одним наблюдением из нее мы хотим поделиться с вами прямо сейчас. Оно будет полезным и для тех, кто уже «переобулся», и, особенно, для тех, кто еще не успел этого сделать.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Итак, снега еще нет, но влажность высока, пару дней назад был дождь, а ночью уже слегка подмораживает...

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– В некоторых местах дорога может стать скользкой еще до наступления сильных холодов.

Первым делом, это мосты и эстакады. Они обдуваются ветром сверху и снизу, и влага на них может замерзнуть при температуре около нуля градусов.

Опасны могут быть низины, где высокая влажность может сочетаться с низкой температурой, что может вызвать обледенение дорожного покрытия.

Советы и лайфхаки по смене шин – в новой статье «За рулем»!

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 328
09.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0