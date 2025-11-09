Этих мест на дороге надо бояться уже сейчас — скользко!
В разгар сезона «переобувки» эксперт «За рулем» Алексей Ревин напомнил основные правила и закономерности, о которых стоит помнить.
Как выбрать момент для смены шин, почему не стоит с ним затягивать, а также – почему не нужно переходить на «зиму» слишком рано? Весь этот важный круг вопросов и ответов на них ждет автомобилистов в новой статье. А одним наблюдением из нее мы хотим поделиться с вами прямо сейчас. Оно будет полезным и для тех, кто уже «переобулся», и, особенно, для тех, кто еще не успел этого сделать.
Итак, снега еще нет, но влажность высока, пару дней назад был дождь, а ночью уже слегка подмораживает...
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– В некоторых местах дорога может стать скользкой еще до наступления сильных холодов.
Первым делом, это мосты и эстакады. Они обдуваются ветром сверху и снизу, и влага на них может замерзнуть при температуре около нуля градусов.
Опасны могут быть низины, где высокая влажность может сочетаться с низкой температурой, что может вызвать обледенение дорожного покрытия.
Советы и лайфхаки по смене шин – в новой статье «За рулем»!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.