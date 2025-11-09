Этих мест на дороге надо бояться уже сейчас — скользко!

Эксперт «За рулем» рассказал, где дорожный лед появится в первую очередь

В разгар сезона «переобувки» эксперт «За рулем» Алексей Ревин напомнил основные правила и закономерности, о которых стоит помнить.

Как выбрать момент для смены шин, почему не стоит с ним затягивать, а также – почему не нужно переходить на «зиму» слишком рано? Весь этот важный круг вопросов и ответов на них ждет автомобилистов в новой статье. А одним наблюдением из нее мы хотим поделиться с вами прямо сейчас. Оно будет полезным и для тех, кто уже «переобулся», и, особенно, для тех, кто еще не успел этого сделать.

Итак, снега еще нет, но влажность высока, пару дней назад был дождь, а ночью уже слегка подмораживает...

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– В некоторых местах дорога может стать скользкой еще до наступления сильных холодов.

Первым делом, это мосты и эстакады. Они обдуваются ветром сверху и снизу, и влага на них может замерзнуть при температуре около нуля градусов.

Опасны могут быть низины, где высокая влажность может сочетаться с низкой температурой, что может вызвать обледенение дорожного покрытия.

Советы и лайфхаки по смене шин – в новой статье «За рулем»!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках