Когда менять летние шины на зимние — простые приметы

«За рулем» дал совет по определению момента замены шин на зимние и какие выбрать

Сверяемся с календарем

По закону зимние шины должны быть установлены не позже первого декабря. Причем – на всей территории страны. По своему сорокалетнему опыту эксплуатации автомобилей в средней полосе России отмечу, что менять колеса на зимние нужно примерно на ноябрьские праздники. Правда, за эти годы праздники стали отмечать немного раньше, а климат явно потеплел. Учтем эту поправку.

Прогноз погоды для замены шин

Многие порталы дают довольно точный прогноз погоды примерно на 10 дней. На большие сроки точность прогнозов все же недостаточна, чтобы вверять им свою безопасность. Какая же погода является критической? Шины точно пора менять, когда температура ночью опустится ниже 0°С.

В каких поездках зимние шины нужны раньше

Раньше других водителей шины должны менять любители ночных поездок, а также те, кто выезжает за город – там почти всегда на несколько градусов холоднее, чем в городе. Если вам нужно ездить на автомобиле в командировки, особенно на север, то менять шины нужно уже сейчас.

За городом может быть холоднее, чем в мегаполисе, который сам себя подогревает на несколько градусов.

Что говорят шинники

Производители шин в один голос утверждают, что колеса нужно менять на зимние, когда среднесуточная температура опускается до +7°С. Но шины при этом будут довольно быстро изнашиваться. Причина простая: резиновая смесь зимних шин гораздо мягче, чем у летних. Это нужно, чтобы шины не твердели во время сильных холодов.

Конечно, производителям выгодно, чтобы водители быстрее изнашивали шины и покупали новые. Зимние шины являются товаром, который приобретает каждый автомобилист, причем ресурс у них заметны меньше, чем у летних шин. Причина кроется в нормативах – летние допустимо использовать, пока высота протектора не сократится до 1,6 мм, а зимние – до высоты протектора 4,5 мм.

Высоту протектора шины можно проверить специальным шинным глубиномером, штангенциркулем или даже простой линейкой. Важно учесть износ за зиму тем, кто много ездит. Ведь, если осенью осталось 5 мм высоты протектора, то на зиму их может не хватить.

Зимние шины – на дисках или «переобувать»

Если у вас есть зимние колеса в сборе, то с заменой можно повременить. В случае резкого похолодания их можно быстро поменять – буквально за вечер до первого снегопада. На шиномонтажах в это время обычно образуются большие очереди.

Если нужен полный шиномонтаж, то его лучше провести пораньше, пока очередей нет.

Имея такой набор шин на дисках, можно произвести замену, когда это удобно.

Чем опасен ранний переход на зимние шины

Ранний переход на зимние шины опасен тем, что тормозные свойства будут ниже, чем у автомобилей на летних, – вплоть до небольших отрицательных температур воздуха. Правда, это относится только к сухому асфальту.

В межсезонье велика опасность не рассчитать тормозной путь, не привыкнув к изменившимся свойствам летних шин или не освоившись с особенностями зимних шин. Поэтому держите дистанцию.

Одна нестандартная причина более ранней замены шин

Есть важная причина, по которой зимние шины (и шипованные, и нешипованные) надо устанавливать пораньше. Так нужно поступать автомобилистам, ездящим мало. В этом случае зимним шинам может быть уже больше пяти лет, но они еще не изношены до законодательного предела в 4,5 мм. Суть в том, что поверхностный слой такой резины за лето уже высох и не обеспечит должных фрикционных свойств. Начав эксплуатацию таких шин пораньше, еще при положительных температурах, водитель сотрет этот тонкий «зачерствевший» слой, и когда похолодает и выпадет снег, более мягкий слой будет готов к работе.

Замена шин на кроссовере

Поменяв шины на зимние на кроссоверах, где водитель может выбирать режим работы трансмиссии, следует включить вместо переднего привода автоматический полный привод. К таким автомобилям относятся, например, все распространенные полноприводные машины концернов Nissan и Renault.

На Nissan X-Trail все лето по асфальту можно ездить на режиме 2WD, но, установив зимние шины, рекомендую перевести переключатель в AUTO. Это нужно сделать на весь срок эксплуатации с зимними шинами. По опыту знаю, что так шипы будут целее.

Где первым делом образуется лед на дороге

В некоторых местах дорога может стать скользкой еще до наступления сильных холодов.

Первым делом, это мосты и эстакады. Они обдуваются ветром сверху и снизу, и влага на них может замерзнуть при температуре около нуля градусов.

Опасны могут быть низины, где высокая влажность может сочетаться с низкой температурой, что может вызвать обледенение дорожного покрытия.

Что надо заменить вместе с шинами

Поменяв шины на зимние, нужно поменять и сознание. Закончилось время безобидных превышений скорости, лихих разгонов, резких торможений, малых дистанций. Зимний период требует аккуратности, плавности и обдуманных маневров.

