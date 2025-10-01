Бренд года «За рулем» 2025: Партнеры

Аналитический партнер — РОМИР

Сайт - https://romir.ru/

Компания РОМИР является лидером научно-практических исследований в России в сферах психологии, социологии, маркетинга, демографии и статистики. Мы представляем крупнейшее сообщество ученых-практиков, опирающееся на фундамент социальных наук и развивающее инновационные инструменты. С 1987 года мы сотрудничаем с университетами, бизнесом, государственными учреждениями и общественными организациями, стремясь сделать мир светлее.