Какие шины купить на зиму? Подсказки от ADAC

Эксперты из немецкого автоклуба ADAC забраковали 11 моделей зимних шин из Китая

Вы ошибаетесь, если считаете, что все зимние шины одинаково хороши. Это подтвердил свежий тест ADAC. Они проверили 31 комплект зимней резины размером 225/40 R18.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Испытания проводились на снегу, льду, влажном и сухом асфальте. В тестировании участвовали модели зимних шин разных изготовителей и всех ценовых категорий – от бюджетных до премиальных.

С более подробными результатами можно ознакомиться на сайте ADAC.

Цветовая градация оценок.

Бюджетные шины – напрасная трата денег

Начать стоит сразу с комментария специалистов ADAC:

«Общее качество многих шин, особенно зимних, оставляет желать лучшего. Например, у CST Medallion Winter WCP1, Petlas SnowMaster 2 Sport и Nankang Winter Activa 4 плохое сцепление с заснеженной дорогой, отчего машина легко уходит в занос. А Landsail Winter Lander и Evergreen EW66 на снежных и ледяных поверхностях тормозят недостаточно эффективно».

Почти все перечисленные бренды изготовлены в Китае: Radar, Landsail, Star Performer, Goodride, Evergreen, Syron. Редкие исключения – Petlas (Турция), Tomket (Чехия), хотя некоторые производства перенесены в Китай. Nankang и CST зарегистрированы на Тайване, но производят продукцию в Китае. Что касается Syron, то они тоже китайские.

11 бюджетных шин показали плохие результаты (столбцы таблицы: название бренда ― стоимость в евро ― оценка ADAC ― степень безопасности ― экологический баланс).

Результаты тестов этих шин встревожили испытателей, так как все покрышки имеют «Альпийский символ» (снежинка), а стало быть, признаны пригодными для зимней эксплуатации.

Тормозной путь зимних шин

Разница в эффективности торможения на мокрой дороге лучших и худших шин при резком нажатии на педаль тормоза при скорости 80 км/ч достигает целых 15 метров. Для сравнения: если автомобиль на хороших шинах Goodyear UltraGrip Performance 3 уже остановился, то на худших Syron Everest 2 он продолжал двигаться на скорости около 46 км/ч.

Длина тормозного пути на мокрой дороге при скорости 80 км/ч с момента начала торможения до полной остановки.

В то же время среди бюджетных покрышек нашлись исключения. Эксперты ADAC признали две модели условно безопасными: Matador MP93 Nordicca и Momo W-20 North Pole. Эти шины имеют небольшие минусы, но вполне пригодны для эксплуатации зимой.

Качественные шины по средним ценам

Большинство проверенных шин (8 из 11) получили среднюю оценку. Это неплохой вариант, если учесть особенности своей манеры вождения и детально разобраться в плюсах и минусах каждой модели шин.

К таким маркам относятся: Giti GitiWinter W2, Kleber Krisalp HP3, GT Radial WinterPro 2 Sport, Nokian Tyres Snowproof P, Semperit Speed-Grip 5, Ceat WinterDrive, Fulda Kristall Control HP2.

«Хорошисты» шинного теста ADAC (столбцы таблицы: название бренда ― стоимость в евро ― оценка ADAC ― степень безопасности ― экологический баланс).

Тем не менее специалисты ADAC не рекомендуют покупать три шины среднего класса: Maxxis Premitra Snow WP6, Apollo Aspire XP Winter и Firestone Winterhawk 4.

«Хотя Firestone неплохо едет по льду и снегу, зачем она нужна, если на сухом асфальте опасно маневрирует? У Maxxis и Apollo та же проблема – несбалансированность характеристик», – подчеркнули специалисты ADAC.

Приемлемые по мнению экспертов ADAC шины (столбцы таблицы: название бренда ― стоимость в евро ― оценка ADAC ― степень безопасности ― экологический баланс).

Премиальные шины себя оправдали

Шесть моделей шин получили хорошую оценку благодаря балансу характеристик на дорогах с разным покрытием. К таким шинам относятся: Bridgestone Blizzak 6, Michelin Pilot Alpin 5, Goodyear UltraGrip Performance 3 и Dunlop Winter Sport 5.

Лидеры шинного теста ADAC (столбцы таблицы: название бренда ― стоимость в евро ― оценка ADAC ― степень безопасности ― экологический баланс).

Что касается безопасности вождения, то незначительные недостатки были выявлены у Continental WinterContact TS 870 P и Hankook Winter i*cept evo3 W330.

По части экологии, благодаря огромному ресурсу пробега (до 76 тыс. км!) и минимальному износу Goodyear UltraGrip Performance 3 остаются вне конкуренции. Поэтому эта резина заслуженно заняла первое место в рейтинге. Впрочем, любая из шести финалисток – достойный вариант.

Вывод

Известная пословица «Скупой платит дважды» прекрасно отражает итоги этого тестирования. Чем дороже шины, тем выше их качество. Это подтвердили шестью моделями премиум-класса. Те же, кто пытается сэкономить, рискуют собственной безопасностью и безопасностью окружающих: большинство дешевых шин (за исключением пары моделей) не рекомендуются к покупке.