Держак есть! — новые отечественные зимние шины на тестах «За рулем»

Шипованные и фрикционные шины Gislaved – бывшие Continental — по-прежнему делают в России

Gislaved IceControl

Шипованные шины Gislaved IceControl – аналог немецких Continental IceContact 2, производство которых было освоено в Калуге еще в 2015 году.

Особенность шин Gislaved IceControl – большое количество некрупных шипов, распределенных по всей ширине протектора.

Количество шипов большое, 90 на метр длины окружности – то есть в покрышке диаметром 16 дюймов их около 190 штук. Согласно Техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств допустимо не больше 60 шипов на метр. Однако, как и в Европе, производители могут устанавливать и больше шипов – при условии, что это не нанесет вред дорожному полотну. Проверяется специальными тестами по потере веса гранитной плиты, по которой многократно проезжает автомобиль.

Шипуются шины сразу на заводе. Не особо крупные шипы – по-прежнему немецкого производства. Но, в отличие от шин IceContact 2, они держатся в посадочных местах только за счет фланца – западный вулканизирующий состав для их «приклеивания» нынче недоступен.

Шипы «раскиданы» и по краям, и по середине протектора. Причем распределены так, что их количество в пятне контакта всегда неизменно. А это благотворно сказывается не только на стабильности хватки шин на льду, но и на уровне шума.

Разнонаправленная система канавок вокруг каждого шипа, пока не сотрется, будет работать на самоочищение в пятне контакта.

От каждого шипа лучиками расходятся «реснички» направляющих канавок. Они предотвращают попадание крошки льда в пятно контакта, что могло бы мешать сцеплению шипов со льдом. Поэтому тяга в самом начале движения и торможение даются шинам вполне уверенно.

На льду замерзшего озера меня порадовало то, что сцепление теряется плавно и восстанавливается не рывком. Проходить виражи в заносе – в удовольствие. Но главное, конечно же, не спортивная езда – а то, что и в спокойном режиме движения есть ощущение «держака», даже когда просто въезжаешь в крутой поворот.

На твердом покрытии покрышки не пасуют – синусоидальные ламели умеют взаимно замыкать блоки для увеличения поперечной жесткости с внешней стороны.

А в целом – довольно универсальные покрышки для зимы, доступные в 36 типоразмерах, от 15 до 21 дюйма.

Цена шины 185/65 R15 (Лада Веста) – около 7000 рублей.

Gislaved ArcticControl

Фрикционные шины Gislaved ArcticControl доступны в 41 типоразмере, от 15 до 21 дюйма. В размерности 185/65 R15 они стоят около 5000 рублей. Аналог – это Continental VikingContact 7 образца 2018 года.

Узор из ромбиков у фрикционных шин Gislaved ArcticControl образует эффективную систему канавок для отвода воды из пятна контакта. А сцепление между блоками центральной и плечевых зон делает шину собраннее на асфальте.

Российский Gislaved после ухода западных поставщиков пришлось «выпекать» на заводе Continental в Калуге из иных компонентов – а правильный подбор состава смеси для фрикционных шин даже более критичен, чем для шиповок.

Силику и еще ряд составляющих поставляет «Сибур», а синтетический каучук и другие вещества – «Татнефть». Но и в российских покрышках есть рапсовое масло. В союзе с силикой и другими веществами оно оптимизирует твердость материала протектора – шина не твердеет при –30 ºC и не превращается в пудинг при плюсовых температурах.

Как и шиповки, фрикционные шины работают в диапазоне от +5 ºC до –50 ºC, но медленнее ухудшают характеристики с понижением температуры.

На дороге, покрытой рыхлым водянистым слоем подтаявшего снега, чувствуешь себя уверенно. Характерный рисунок в ромбик убедительно сопротивляется аквапланированию и скольжению на снежной каше. А перемычки между блоками центральной и плечевых зон не дают протектору «расплываться» на асфальте – и на снежно-слякотных зимних трассах чувствуешь себя почти как летом.

На укатанном снегу покрышки тоже не беззубы – их ламели трехмерны и в разрезе имеют такой профиль, который при необходимости выпускает кромки спайк-блоков, как когти. Точно медведь!

Как выбирать правильные зимние шины для своего автомобиля, рассказано в этой публикации.