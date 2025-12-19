#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чем антикрыло отличается от спойлера?
19 декабря
Чем антикрыло отличается от спойлера?
Эксперт Колодочкин объяснил, почему антикрыло и...
Skoda Kamiq
19 декабря
Добротный европейский кроссовер дешевле 1,7 млн рублей продают в РФ
В России стартовали продажи кроссовера Skoda...
Интерьер Rox 01
19 декабря
Добротный внедорожник из параллельного импорта получил официальную гарантию в РФ
Sinomach Auto представила программу гарантии...

Чем антикрыло отличается от спойлера?

Эксперт Колодочкин объяснил, почему антикрыло и спойлер – это не синонимы

Указанные термины – это явные лидеры по разнообразию толкований. Сразу скажем: это – не синонимы!

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Антикрыло (англ. antiwing) – это приспособление, которое, в отличие от крыла, действует наоборот, создавая не подъемную, а прижимную силу для скоростного транспортного средства. Соответственно оно обтекается воздушным потоком с двух сторон.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!

А спойлер (от английского to spoil – портить), оправдывая название, «портит» воздушный поток: его задача – поворачивать воздушные потоки в нужных конструктору направлениях. В отдельных моделях спойлеры не дают загрязняться задним стеклам, не пускают воздушные потоки под днище машины и т.п.

Рекомендуем
Почему автомобиль превратился в кирпич после отключения батареи?

В частности, дефлекторы на задней кромке крыши автомобилей представляют собой не антикрыло для создания прижимной силы, а как раз средство для предотвращения загрязнения стекла задней двери.

А прижимать машину к дороге спойлеры не умеют. Да и не должны.

  • Какое содержание этилового спирта в бензине допустимо? Стало известно какая доля этанола в бензине не влияет на надежность моторов Lada.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:Depositphotos
19.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0