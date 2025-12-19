Чем антикрыло отличается от спойлера?
Указанные термины – это явные лидеры по разнообразию толкований. Сразу скажем: это – не синонимы!
Антикрыло (англ. antiwing) – это приспособление, которое, в отличие от крыла, действует наоборот, создавая не подъемную, а прижимную силу для скоростного транспортного средства. Соответственно оно обтекается воздушным потоком с двух сторон.
А спойлер (от английского to spoil – портить), оправдывая название, «портит» воздушный поток: его задача – поворачивать воздушные потоки в нужных конструктору направлениях. В отдельных моделях спойлеры не дают загрязняться задним стеклам, не пускают воздушные потоки под днище машины и т.п.
В частности, дефлекторы на задней кромке крыши автомобилей представляют собой не антикрыло для создания прижимной силы, а как раз средство для предотвращения загрязнения стекла задней двери.
А прижимать машину к дороге спойлеры не умеют. Да и не должны.
