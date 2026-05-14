Senat 900 — вот как он будет выглядеть

«За рулем» показал, как будет выглядеть новый российский седан Senat 900

Появились первые полноценные изображения внешности премиум-седана Senat 900 – рендеры в соцсетях разместило издание «За рулем».

Новый российский люксовый седан Senat 900: подробности

Впрочем, внешность новинки большим секретом не является – недавно бренд опубликовал тизеры с фрагментами кузова, а ранее стало известно, что Senat 900 будет клоном Hongqi H9, выпускающимся на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

По предварительным независимым оценкам, автомобиль будет стоить около 6 млн рублей, он займет ценовую и статусную нишу над новым седаном Volga C50.

Машина позиционируется как служебный транспорт чиновников. Внешность китайского «исходника» переориентировали под «старший» Aurus Senat. Габариты Senat 900 – 5,14 х 1,9 х 1,5 метра, что вписывается в европейский F-класс. Под капотом – 3-литровый бензиновый V6 на 326 л.с. и 450 Нм в паре с АКП и полным приводом. Подвеска – пневматическая.

Премьера Senat 900 пройдет 4 июня на ПМЭФ.

Иннокентий Кишкурно
14.05.2026 
