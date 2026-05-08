#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Бывший завод Toyota начнет выпуск российских седанов

Российский седан Senat 900 начнут выпускать на экс-заводе Toyota в Шушарах

Судя по всему, в России готовится к выходу ещё один люксовый автомобиль. Модель под названием Senat 900 уже прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Эту информацию, со ссылкой на собственные источники, распространило РИА Новости.

Рекомендуем
Эту задачку на знание ПДД заваливают даже опытные водители

Согласно документам ОТТС, речь идёт о седане с действительно внушительными габаритами. Его длина составляет 5,14 метра, ширина – 1,9 метра, а высота – 1,5 метра. Производитель предусмотрел два варианта исполнения салона: задний ряд может быть либо двухместным, либо трёхместным. Что касается силового агрегата, то под капотом прописан трёхлитровый бензиновый мотор типа V6. Он развивает 326 лошадиных сил и выдаёт 450 Нм крутящего момента, уточняется в сообщении.

Получателем сертификата значится акционерное общество «СЗПК». Вообще, адрес, указанный в документах как месторасположение сборочного завода, полностью совпадает с адресом бывшего предприятия японского концерна Toyota, которое находится в Шушарах. Наличие ОТТС – это, по сути, зелёный свет для официального производства и продажи автомобиля на всей территории России.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кстати, о планах по перезапуску именно этого завода в Санкт-Петербурге ранее рассказывал глава Минпромторга Антон Алиханов. Ещё в феврале 2026 года он заявил, что предприятие возобновит работу уже в текущем году. Стоит напомнить, что в 2023 году японский автогигант продал свой актив ФГУП «НАМИ» без права обратного выкупа.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 92
08.05.2026 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0