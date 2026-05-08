Бывший завод Toyota начнет выпуск российских седанов

Российский седан Senat 900 начнут выпускать на экс-заводе Toyota в Шушарах

Судя по всему, в России готовится к выходу ещё один люксовый автомобиль. Модель под названием Senat 900 уже прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Эту информацию, со ссылкой на собственные источники, распространило РИА Новости.

Согласно документам ОТТС, речь идёт о седане с действительно внушительными габаритами. Его длина составляет 5,14 метра, ширина – 1,9 метра, а высота – 1,5 метра. Производитель предусмотрел два варианта исполнения салона: задний ряд может быть либо двухместным, либо трёхместным. Что касается силового агрегата, то под капотом прописан трёхлитровый бензиновый мотор типа V6. Он развивает 326 лошадиных сил и выдаёт 450 Нм крутящего момента, уточняется в сообщении.

Получателем сертификата значится акционерное общество «СЗПК». Вообще, адрес, указанный в документах как месторасположение сборочного завода, полностью совпадает с адресом бывшего предприятия японского концерна Toyota, которое находится в Шушарах. Наличие ОТТС – это, по сути, зелёный свет для официального производства и продажи автомобиля на всей территории России.

Кстати, о планах по перезапуску именно этого завода в Санкт-Петербурге ранее рассказывал глава Минпромторга Антон Алиханов. Ещё в феврале 2026 года он заявил, что предприятие возобновит работу уже в текущем году. Стоит напомнить, что в 2023 году японский автогигант продал свой актив ФГУП «НАМИ» без права обратного выкупа.