Стало известно, сколько стоит новый полноприводный кроссовер Changan

В России начались продажи Changan CS75 AWD по цене от 4,1 млн рублей

Концерн Changan сообщил о начале официальной продажи кроссовера Changan CS75 Plus, который оснастят системой полного привода.

Модель комплектуется 2-литровым турбомотором мощностью 235 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом с муфтой шестого поколения от BorgWarner.

Базовая версия Luxe стоит 4,1 млн рублей и включает адаптивный круиз-контроль с активными системами безопасности, шесть подушек безопасности, цифровую панель на трех экранах с общей диагональю 37 дюймов, телематику, двухзонный климат-контроль, полный зимний пакет, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный» капот и беспроводную зарядку.

Changan CS75 AWD

Комплектация Tech предлагается за 4,25 млн рублей и дополнена креслами Zero Gravity с массажем и вентиляцией, премиальной аудиосистемой Pioneer с 14 динамиками, интеллектуальной системой автоматической парковки и системой распознавания дорожных знаков ограничения скорости.

Changan CS75 AWD

