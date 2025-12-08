Стало известно, сколько стоит новый полноприводный кроссовер Changan
Концерн Changan сообщил о начале официальной продажи кроссовера Changan CS75 Plus, который оснастят системой полного привода.
Модель комплектуется 2-литровым турбомотором мощностью 235 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом с муфтой шестого поколения от BorgWarner.
Базовая версия Luxe стоит 4,1 млн рублей и включает адаптивный круиз-контроль с активными системами безопасности, шесть подушек безопасности, цифровую панель на трех экранах с общей диагональю 37 дюймов, телематику, двухзонный климат-контроль, полный зимний пакет, камеры кругового обзора с функцией «прозрачный» капот и беспроводную зарядку.
Комплектация Tech предлагается за 4,25 млн рублей и дополнена креслами Zero Gravity с массажем и вентиляцией, премиальной аудиосистемой Pioneer с 14 динамиками, интеллектуальной системой автоматической парковки и системой распознавания дорожных знаков ограничения скорости.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.
