Надежный китайский кроссовер от 1,9 млн: щедро оснащен и почти не ломается

Названы типичные неисправности кроссовера Changan CS75 Plus

Changan CS75 Plus – среднеразмерный кроссовер длиной 4,7 м. Полного привода не бывает. Клиренс: 185–190 мм.

Сложно не запутаться в поколениях. Продажи у нас стартовали в 2019 году, к настоящему моменту производитель выпустил еще три новых генерации. Почти всегда одновременно продавали как минимум два разных варианта. Самое массовое предложение на вторичке – «рестайлинг первого поколения», его и продавали дольше всех.

Удобнее считать все CS75 Plus периода 2019–2025 годов одной моделью – внешне очень похожи, колесная база и колеи идентичны. А вот у последней версии всё поменялось.

Changan CS75 Plus

Часть машин 2020 года собрали в Беларуси, остальные ввезены из Китая – в том числе неофициальными продавцами.

Достоинства

Умеренные цены.

Комфортный салон, щедрое оснащение.

Большой багажник – заявлено 620 л.

В оснащении очень много электронных систем, вплоть до автопарковщика, есть 12‑дюймовый дисплей. А вот обогрева лобового стекла, руля и задних сидений не предусмотрено.

Недостатки

Слабая шумоизоляция.

Недостаточная защита от коррозии со стороны днища.

Моторы

Основной выбор сводится к двум турбомоторам 1.5 – JL476ZQCF (167 или 178 л. с.) и JL473ZQ7 (181 или 188 л. с.). Конструктивно они разные – диаметр цилиндров и ход поршня не совпадают. По идеологии очень схожие: алюминиевый блок с чугунными гильзами, непосредственный впрыск, фазорегуляторы на впуске и выпуске, гидрокомпенсаторы, цепной привод ГРМ. Ресурс оценивают в 250 тысяч км.

Оба очень требовательны к качеству масла и топлива – АИ‑92 крайне нежелателен, хотя завод его не запрещал. И при 95‑м бензине после 50–80 тысяч км можно ожидать нагара на клапанах и залегания колец. Какие-либо неисправности до 100 тысяч км единичны, правда, этот рубеж подавляющее большинство машин еще не преодолело.

Третий вариант – двухлитровый JL486ZQ4 (233 л. с.), более редкий и еще хуже изученный. Тоже прямой впрыск и турбонаддув, а гидрокомпенсаторов нет. Зато блок чугунный, и теоретически можно ожидать большего ресурса.

Коробки передач

Гидроавтомат при моторах 1.5 – ­разновидность шестиступенчатого японского Aisin TF‑70SC. Надежный и живучий агрегат, ресурс даже повыше, чем у двигателей. Главное – вовремя менять масло и не перегревать, для чего при первом обслуживании коробки рекомендуют ставить внешний радиатор.

Мотор 2.0 обслуживает восьмиступенчатый Aisin TG‑81SC. После нескольких модернизаций почти беспроблемный, при бережном отношении до 200 тысяч км с ним ничего не происходит.

Версия с механической коробкой в природе существует, но к нам не попадала. Роботизированная коробка стоит на гибриде (CS75 Plus iDD). Он существенно дороже, и такие машины у нас тоже официально не предлагали – проникли иными каналами.

Эксплуатационные болячки

Все элементы подвески и рулевого механизма служат не меньше 60–80 тысяч км. Иногда что-нибудь сдается раньше – например, сайлентблоки. Скорее всего, это связано с особенностями наших дорог и стилем езды по ним.

Тормозные колодки и диски заводской комплектации наделены редкой для китайских машин живучестью. Компенсируют это скрипящие суппорты, требующие чистки и смазки.

Отмечались протечки радиаторов – считать массовой болезнью пока нельзя, но во внимание примем.

Прочие неисправности дарят различные электронные системы – обострения обычно случаются зимой в слякотную погоду. А чаще всего напоминает о себе система контроля давления в шинах (TPMS), что свойственно многим китайским моделям.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: CS75 Plus 1.5 АКП

Оптимальный выбор: любой вариант

За те же деньги: Geely Coolray, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Skoda Karoq

