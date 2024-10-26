Уникальный кроссовер-трансформер поступил в продажу: известны цены

В Китае стартовали продажи кроссовера Changan Nevo E07 по цене от 2,7 млн рублей

Внешне Changan Nevo E07 предстает как удлиненный купеобразный кроссовер с плавными линиями и спортивным силуэтом. Однако, секрет его уникальности кроется в сдвижной крышке багажника с электроприводом. Благодаря этому инновационному решению, автомобиль за считанные секунды превращается из комфортабельного кроссовера в практичный пикап, расширяя возможности его использования.

Changan Nevo E07

Changan Nevo E07 впечатляет своими размерами: длина – 5045 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1640 мм, а колесная база составляет 3120 мм. Несмотря на внушительные габариты, в салоне предусмотрены только два ряда сидений. Это обусловлено низкой линией крыши и наличием грузовой платформы после трансформации.

Интерьер автомобиля выполнен в стиле минимализма. Производитель отказался от традиционной приборной панели, заменив её на огромный 28,86-дюймовый проекционный дисплей, который отображает всю необходимую информацию.

Changan Nevo E07 предлагается как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. Электрическая версия в базовой комплектации оснащена одномоторной силовой установкой мощностью 338 л.с. Полный привод обеспечивается добавлением ещё одного двигателя спереди, что увеличивает общую мощность до впечатляющих 590 л.с. Ёмкость батареи составляет 70 или 90 кВт·ч, обеспечивая запас хода от 551 до 701 км в зависимости от комплектации.

Changan Nevo E07

Стоимость Changan Nevo E07 на китайском рынке варьируется от 199 900 юаней (примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу) до 319 900 юаней (около 4,3 млн рублей), что делает его доступнее, чем многие аналогичные модели с подобными характеристиками от европейских и американских производителей.

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Источник: CarNewsChina