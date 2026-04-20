«Коктейль из отработки»: как убийцу двигателя маскируют под премиум-масло

Фальшивые канистры стали качественнее оригиналов, а двигатели гибнут за 2000 км

Мошенники совершили прорыв в подделке моторных масел. Сегодня скопировать голограмму, QR-код или сложную форму пластикадело нехитрое – фальшивка порой выглядит дороже настоящего продукта десятилетней давности, отметили эксперты издания Pravda.Ru.

Но внутри – смерть для автомобиля.

Как объяснил инженер Михаил Лазарев, вместо синтетики в канистру часто заливают очищенную отработку с ближайших СТО или дешевую минералку. В таком «коктейле» нет присадок, зато полно стружки и продуктов окисления. Двигатель не умрет мгновенно: он будет тихо чахнуть, а через 1500–2000 км закоксует масляные каналы. При перегреве суррогат превращается в липкую черную субстанцию, убивая поршневые кольца.

Распознать подделку на глаз почти невозможно, но машина сама подаст сигнал. Если масло начало резко выгорать, а под крышкой появился коричневый налет или «мазут» – бегом на замену. Качественный продукт моет мотор изнутри, а не пачкает. Автослесари предупреждают: езда на таком яде ведет к перегреву антифриза и капитальному ремонту. Экономия 500 рублей сегодня обернется потерей полумиллиона завтра.