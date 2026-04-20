Названы автомобили-бестселлеры в разных регионах РФ
20 апреля
Автостат: петербуржцы любят Haval Jolion, москвичи – Belgee X50

Проанализировав продажи в первом квартале 2026 года, агентство «Автостат» назвало Топ-3 легковушек-бестселлеров в разных регионах России.

Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа ожидаемо забрала Lada Granta, причем в ПФО доля этого автомобиля в объем объеме продаж составила аж 14%. Лидирует Гранта и в среднем по России – с долей 9,3%. Но в ряде регионов ситуация иная: например, в Москве рейтинг возглавил Belgee X50, в Санкт-Петербурге – Haval Jolion, тогда как Гранта ни в одной из столиц не вошла даже в тройку.

Более того, Джолион стал наиболее продаваемым автомобилем и по Северо-Западному федеральному округу в целом. А вот в Сибири в лидеры вырвался новичок Tenet T7, подвинув и Гранту, и Jolion. Ну, а на Дальнем Востоке традиционно своя атмосфера: тройку лидеров составили Honda Vezel, Mazda CX-5 и Honda WR-V.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
20.04.2026 
