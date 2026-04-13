Более 41 тысячи автомобилей Лада попали под отзыв

АВТОВАЗ отзывает 41 307 Lada Granta 2021-2022 г. в. для дооснащения ЭРА-ГЛОНАСС

АВТОВАЗ начинает масштабную кампанию, в рамках которой планирует дооснастить специальным оборудованием свыше 41 тысячи своих автомобилей. Речь идет о машинах Lada Granta, сошедших с конвейера в период с сентября 2021 по апрель 2022 года.

Как следует из сообщения на сайте Росстандарта, причиной является установка системы вызова экстренных оперативных служб. Вообще, выпуск автомобилей без такого оборудования на тот момент был временно разрешен решением Евразийской экономической комиссии. Но теперь автопроизводителю нужно привести парк в соответствие с нормами, и на это, по сути, дается время до конца 2027 года.

Владельцам затронутых отзывом Грант придется наведаться в дилерский центр. Компания обещает разослать всем соответствующие уведомления с просьбой предоставить автомобиль для проведения работ.

Причем все это будет сделано совершенно бесплатно для самих автовладельцев. Им останется лишь выделить время на визит в сервис для плановой установки недостающего оборудования.