Эти популярные в РФ бренды продали 1 млн машин по всему миру
Omoda и Jaecoo продали 100-тысячный Omoda C5 в...
Автомобили Skoda
13 апреля
Продажи этого хорошо знакомого автобренда бьют рекорды в России
Эксперт Целиков: российские продажи Skoda...
Автодом на базе «Волги»
13 апреля
Автодом на базе Волги можно купить за 2,7 млн рублей
В Москве продается автодом на базе ГАЗа...

Более 41 тысячи автомобилей Лада попали под отзыв

АВТОВАЗ отзывает 41 307 Lada Granta 2021-2022 г. в. для дооснащения ЭРА-ГЛОНАСС

АВТОВАЗ начинает масштабную кампанию, в рамках которой планирует дооснастить специальным оборудованием свыше 41 тысячи своих автомобилей. Речь идет о машинах Lada Granta, сошедших с конвейера в период с сентября 2021 по апрель 2022 года.

Как следует из сообщения на сайте Росстандарта, причиной является установка системы вызова экстренных оперативных служб. Вообще, выпуск автомобилей без такого оборудования на тот момент был временно разрешен решением Евразийской экономической комиссии. Но теперь автопроизводителю нужно привести парк в соответствие с нормами, и на это, по сути, дается время до конца 2027 года.

Рекомендуем
Тест по ПДД: не все ответят правильно! А вы?

Владельцам затронутых отзывом Грант придется наведаться в дилерский центр. Компания обещает разослать всем соответствующие уведомления с просьбой предоставить автомобиль для проведения работ.

Причем все это будет сделано совершенно бесплатно для самих автовладельцев. Им останется лишь выделить время на визит в сервис для плановой установки недостающего оборудования.

Источник:  Росстандарт
Ушакова Ирина
13.04.2026 
Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-46