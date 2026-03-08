#
На рынок России официально вышел серьезный внедорожник на замену Ленд Крузеру

Changan выводит на рынок России внедорожник Deepal G318 с гибридной установкой

Китайский автоконцерн Changan официально заявил о старте продаж в России автомобилей своего суббренда Deepal. Первой моделью станет крупный внедорожник G318, который по габаритам встанет в один ряд с популярными Tank 500 и Toyota Land Cruiser 300. Его длина составляет 5 метров 10 сантиметров, а колесная база – 2 метра 88 сантиметров.

Deepal G318
Главной изюминкой новинки называют силовую установку. Это гибридная система, построенная вокруг бензинового двигателя объемом 1,5 литра и пары электромоторов. В сумме они выдают весьма серьёзную мощность – 439 лошадиных сил. Правда, конкретные цифры расхода топлива или запас хода на электротяге пока не уточняются.

Машину подготовили к местным условиям. Помимо расширенного зимнего пакета опций, G318 получил адаптивную пневмоподвеску. Она не только меняет клиренс, но и автоматически подстраивает жёсткость амортизаторов, анализируя состояние дороги через специальные датчики. В стандартную комплектацию также войдёт набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

Интерьер Deepal G318
Официальные цены на новый внедорожник Deepal пока не объявлены. Остаётся ждать, насколько агрессивной окажется позиция бренда в конкурентном сегменте больших внедорожников в России.

Источник:  Changan
Лежнин Роман
Фото:Deepal
08.03.2026 
