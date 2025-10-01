#
#
Жесткие испытания Искры — что выяснилось?

АВТОВАЗ рассказал об испытаниях предсерийных образцов модели Lada Iskra

Еще до старта серийного производства было произведено около 300 автомобилей Iskra – эти машины участвовали в тестах на надежность долговечность и безопасность.

Пресс-служба АВТОВАЗа рассказала, что на испытаниях моделировалась интенсивная эксплуатация в течение 6 лет и 150 тысяч км, что значительно превосходит заводскую гарантию, составляющую 3 года и 100 тысяч км. В частности, проводились тесты на стойкость к коррозии в солевых бродах, камере солевого тумана и климатической камере. На внешние кузовные элементы наносились тарированные надрезы до металла.

В результате тестов, имитирующих эксплуатацию в неблагоприятных условиях, с присутствием морского воздуха, промышленных выбросов и реагентов на дорогах, не было выявлено не только сквозной, но и поверхностной коррозии, сообщает пресс-служба.

Испытания на полигоне стали самыми масштабными в истории АВТОВАЗа. Испытатели гоняли машины по скоростной дороге, бродам, гравию, булыжнику, пылевому тоннелю, имитациям городских улиц. Моделировалась мойка автомобиля, а также была задействована дождевальная камера с платформой, наклоняющейся в разные стороны. Стенд имитации солнечного света раскалял воздух до +40°С, а поверхность кузова – до +80°С. По итогам этих тестов была скорректирована конструкция пластиковых элементов.

Другая часть стендовых испытаний – проверка навесных узлов: роботизированный стенд открывал и закрывал багажник 26 тысяч раз, а дверь водителя – 146 тысяч раз, причем часть циклов имитировала грубую эксплуатацию с повышенными усилиями. И конечно, не обошлось без краш-тестов: было проведено 84 испытания автомобилей и отдельных узлов.

По итогам комплекса испытаний надежность, долговечность и безопасность Lada Iskra оценивается на уровне Весты и зарубежных аналогов B-класса, заявили в пресс-службе производителя.

Иннокентий Кишкурно
01.10.2025 
