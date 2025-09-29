#
>
АВТОВАЗ сократил рабочую неделю
29 сентября
АВТОВАЗ сократил рабочую неделю
АВТОВАЗ уходит на четырехдневную рабочую неделю

Искра с мощным мотором — вот что о ней известно!

АВТОВАЗ представил седан Lada Iskra Sport на выставке «Иннопром. Беларусь 2025»

С 29 сентября по 1 октября в Минске проходит выставка «Иннопром. Беларусь 2025», на которой АВТОВАЗ представляет «заряженную» модификацию Искры.

Седан Lada Iskra Sport экспонируется на коллективном стенде Госкорпорации «Ростех», сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Напомним, спортивная Искра в исполнении для гонок дебютировала на Гонке Чемпионов в январе 2025 года, и на АВТОВАЗе отмечали, что вполне возможно и появление «гражданской» версии такого автомобиля. По предварительным данным, серийная Iskra Sport получит двигатель с отдачей в 120 л.с.

Предполагается, что это будет вазовский мотор 1.6, который пройдет модернизацию и форсировку – его же прочат и еще одной перспективной новинке, кроссоверу Lada Azimut.

Сам Azimut тоже представлен на выставке «Иннопром. Беларусь 2025» – его показывают на стенде Правительства Самарской области. А дополняет экспозицию АВТОВАЗа стандартная Lada Iskra, которую можно увидеть на уличном стенде Правительства Санкт-Петербурга.

Иннокентий Кишкурно
29.09.2025 
