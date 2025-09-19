Искру теперь собирают в Питере — а зачем?

Кадаков: Lada Iskra в Санкт-Петербурге – это своего рода социальная нагрузка

18 сентября стартовала сборка автомобилей Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan).

Из Тольятти поставляются окрашенные кузова, силовые агрегаты, элементы салона и прочие компоненты – в одном машинокомплекте около 1000 сборочных единиц. Как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, по конвейеру в Питере сразу пошли все три варианта Искры – седаны, универсалы и кросс-универсалы, как с механической коробкой, так и с вариатором.

До конца года на питерской площадке планируется собрать около 3 тысяч машин, а в Тольятти – примерно 9 тысяч автомобилей нового семейства. И уже до конца сентября 1100 единиц собираются отгрузить дилерам.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– За последние три года я уже в который раз на этом заводе. Сначала была Лада X-Cross 5 (FAW T77), но партнеры от нас сбежали. Затем по очереди запускали Xcite X-Cross 7 (Tiggo 7) и X-Cross 8 (Tiggo 8) — но и этих машин на конвейере больше нет. Теперь вот Искра. Возникает вполне логичный вопрос: зачем? Сейчас нет никакого экономического смысла тащить машинокомплекты из Тольятти в Петербург. И содержать завод ради сборки нескольких тысяч машин. А до конца года хотят собрать около 3000 машин.

В каком-то смысле это можно назвать социальной нагрузкой. Бывший завод Nissan принадлежит государству. Он должен работать, его нужно чем-то загружать. Квалифицированный коллектив нужно сохранить. АВТОВАЗ тоже принадлежит государству. Так что выбор партнера для поддержания жизнедеятельности очевиден.

А кроме того, это работа на перспективу. Вдруг завтра авторынок попрет вверх? И спрос на Искру станет сумасшедшим и не будет хватать мощностей в Тольятти? Вот тогда Искру можно будет собирать в больших объемах в Петербурге — и это будет вполне рентабельно.

Пожелаем же удачи АВТОВАЗу. И нашему авторынку.