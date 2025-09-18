#
Сколько автомобилей Lada Iskra будет выпущено в этом году? «За рулем» уточнил
18 сентября
Skoda представила новую версию недорогого технологичного кроссовера
18 сентября
Обновленный кроссовер Belgee X70 получил строгий взгляд и поумневшую начинку
18 сентября
Максим Кадаков: планы по выпуску Lada Iskra скорректировали из-за рынка

Изначальный план по выпуску модели Lada Iskra в Санкт-Петербурге скорректировали в сторону уменьшения.

Снизить расход топлива — это легко: простые советы

Если в начале года планировали собрать 4 тысячи автомобилей, то теперь, по всей вероятности, выпустят только 3 тысячи. А в самом Тольятти, где тоже собирают Искру, с конвейера сойдет около 9 тысяч. Могли бы выпустить и больше, но такое решение связано с текущей ситуацией на автомобильном рынке.

Как уточнил Максим Соколов, до конца сентября дилерам будет отгружено 1100 машин.

При этом «Автозавод Санкт-Петербург» на следующий год ставит перед собой цель выйти на сборку около 1000 автомобилей в месяц, чтобы в итоге достичь годового показателя в 10 тысяч единиц. Однако окончательные объемы будут зависеть от рыночного спроса.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Модель Xcite в настоящее время с конвейера «Автозавода Санкт-Петербург» не сходит, хотя остаточные экземпляры еще присутствуют в торговой сети. Сам проект не закрыт, но производство приостановлено. Я ни одной машины тут не видел.

Если же рассматривать общий объем выпуска двух моделей Xсite (X-Cross 7 и X-Cross 8), то он составил около 20 тысяч автомобилей, из которых на данный момент предстоит реализовать еще около двух с половиной тысяч.

При этом известно, что автозавод в Питере ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами. Это означает, что в перспективе на мощностях предприятия могут начать сборку автомобилей и других брендов.

Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
18.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
