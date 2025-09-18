#
18 сентября
Lada Iskra с берегов Невы — первые автомобили отправились к дилерам

Собранные на «Автозаводе Санкт-Петербург» Lada Iskra начали отгружать дилерам

На «Автозаводе Санкт-Петербург» дан официальный старт серийному производству новинки АВТОВАЗа – Lada Iskra.

Это важное событие для автомобильного кластера Северной столицы, которое посетил с рабочим визитом вице-губернатор Кирилл Поляков. Он оценил современный конвейер, где уже кипит работа по сборке новых автомобилей.

Процесс организован по крупноузловой схеме: на завод поступают готовые окрашенные кузова и все необходимые компоненты, включая силовой агрегат и элементы интерьера. Далее на конвейере специалисты выполняют высокоточную сборку: устанавливают панель приборов, системы безопасности, монтируют двигатель и подвеску, после чего готовый автомобиль проходит строгий контроль качества. Первые партии обновленной Lada Iskra уже отгружены дилерам для последующих продаж.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря соглашению, подписанному в июне 2025 года на ПМЭФ президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым и главой автозавода Иваном Мироновым. Как подчеркнул Максим Соколов в своем выступлении, это не только запуск новой модели, но и важный шаг по сохранению высококвалифицированных специалистов в регионе.

Справка

ООО «Автозавод Санкт-Петербург» является современным производителем автомобилей с 2009 года и на сегодняшний день обладает 16-летним опытом успешной работы на российском рынке. Это комплекс полного цикла, объединяющий все этапы создания автомобиля – от штамповки кузовных панелей и литья пластиковых элементов до финальной сборки. Производственные линии завода технологически адаптированы для выпуска широкой модельной гаммы, включая автомобили классов B, C, D, E и SUV.

Производственная инфраструктура предприятия занимает площадь 220 тысяч кв. метров, а годовой производственный потенциал завода превышает 116 тысяч автомобилей. Открытый складской терминал вмещает до 4 тысяч автомобилей.

Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
18.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
