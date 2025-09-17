Lada Iskra — какую версию выбрать?

Максим Кадаков назвал оптимальную для покупки версию Lada Iskra SW Cross

В ходе тест-драйва нескольких версий Lada Iskra главный редактор «За рулем» Максим Кадаков поразмышлял о том, какую из них стоит рассматривать к покупке.

Эксперт считает, что в целом модель удалась (правда, есть нюансы, о которых тоже подробно рассказано), поэтому Искра в любой вариации – это хороший выбор. Вместе с тем, Кадаков замечает, что новинке АВТОВАЗа очень идут броские цвета: красный Фламенко, сочный синий Капитан и огненно-рыжий Табаско. Поэтому вполне имеет смысл присмотреться к машине в одном из ярких оттенков.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– К слову, SW Cross цвета Табаско выгодно отличается цветными интерьерными вставками – совсем другое настроение. Так что не обделяйте себя – один раз живем! Но если все-таки выбирать, то у меня сомнений нет – только SW Cross. Во-первых, универсал в принципе практичнее. Во-вторых, по вместимости он лишь чуть уступает Весте SW. В-третьих, у Кросса есть багажные рейлинги. Увеличенный до 200 мм клиренс решает многие проблемы и в городе, и на проселке – хорошо знаю по Весте SW Cross, на которой отъездил не одну зиму.

Мне позарез нужна регулировка руля по вылету – иначе не сяду удобно. А это как минимум третья комплектация Enjoy. А еще хочется обогрев руля и лобового стекла, а также камеру заднего вида – и это уже топ-версия Techno. Ну и мотор должен быть 106-сильным.

И получается, что мой выбор 106-сильного универсала SW Cross Techno сводится к выбору между механической коробкой (1,7 млн рублей) и вариатором (1,8 млн рублей). Вазовцы экономили-экономили, а я вот не очень-то умею экономить.

Я бы еще и за полный привод доплатил – но его даже на Азимуте не будет.

Где еще в Искре заметны компромиссы, а в чем она однозначно хороша? Читайте в новой статье «За рулем»!