Взяли на тест Искру SW Cross — рассказываем, как она едет!

Кадаков: Lada Iskra хороша в поворотах, но разгоняется не так ярко, как выглядит

Первая товарная партия автомобилей Lada Iskra была раскуплена уже в первые дни после начала продаж, поэтому неясных моментов по модели остается довольно много много.

Новый номер журнала «За рулем» отвечает на многие вопросы читателей, главный из которых – является ли Искра удачным и современным автомобилем, который стоит купить?

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков подробно передает впечатления от тест-драйва всех трех модификаций Искры – седана, универсала и кросс-универсала.

Например, вот как эксперт описывает ездовые качества новинки отечественного автопрома.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Я не ездил на Искре с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой вазовской коробкой. Это плохо. Потому что это база, с которой все начинается. Появится возможность – прокачусь и расскажу. С другой стороны, к чему портить себе настроение? Ведь даже со 106-сильным мотором и 6-ступенчатой механикой WanLiYang Искра едет не так ярко, как выглядит. По идее, такое сочетание и должно быть базой, точкой отсчета.

Но – что имеем, то имеем. У Весты эта китайская шестиступка сочетается с мотором 1.8. На Искре – только 1.6. Если выкручивать в звон, можно влезть в 13 секунд с места до сотни. Универсал и Cross – еще медленнее. Но для размеренной езды хватает. Средний расход у меня крутился вокруг восьми литров на сотню. Тоже не рекорд для маленького автомобиля.

Но как хороша Искра в поворотах! Влетаешь в любой вираж смело – и точно знаешь, что не промахнешься. Потому что держишь в руках не только руль, но и весь автомобиль. Я поначалу даже заподозрил, что нет системы стабилизации – хотя она входит в базовое оснащение. Потом понял: ESP не устраивает истерику по каждому поводу, как это часто бывает на китайских машинах, а весьма тактично вмешивается в процесс управления, когда водитель делает ошибку. Мне пришлось имитировать эти ошибки, провоцировать машину – чтобы система стабилизации раскрылась во всей красе.

SW Cross едет похоже, но чуть жестче – у него и подвеска по-другому настроена, и колеса 16-дюймовые, на дюйм больше. Да и шины Pirelli Cinturato P7 чуть посерьезнее, чем базо вые P1.

Конечно, по шумо- и виброизоляции Искра чуть недотягивает до Весты. Есть легкие вибрации на холостых оборотах, чуть звонче работает подвеска, а на Кроссе в багажных рейлингах путается ветер. Но в целом – весьма достойно.

Чем еще хороша Искра, а в чем «недотягивает»? Читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Заметка подготовлена по материалам статьи Максима Кадакова «Заискрило» из журнала «За рулем» № 09 за 2025 год.