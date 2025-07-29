Стало известно, почему первая партия Искры была такой маленькой

АВТОВАЗ объяснил дефицит Lada Iskra на старте продаж

Первая партия автомобилей Lada Iskra была распродана уже в первые дни после начала продаж. Представители АВТОВАЗа пояснили, почему модель была выпущена в таком ограниченном количестве.

«Мы намеренно не торопимся, чтобы вы нас не ругали за качество продукции», – отметил один из представителей компании в Минске, где проходит тест-драйв Lada Iskra.

Продажи этой модели стартовали 20 июля 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Lada Iskra доступна в кузовах седан и универсал, а также в версии SW Cross.

Автомобиль комплектуется моторами объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с. с 5- и 6-ступенчатыми механическими трансмиссиями и вариатором. Цены на новую модель колеблются от 1,25 до 1,8 млн рублей.

Lada Iskra

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

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Источник: «Российская газета»