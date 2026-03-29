Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест
Шкуматов: Без нормальной страховки, контроля и...
КАМАЗ со свалки «оживает» под руками вьетнамки (видео)
Девушка из Вьетнама восстановила «убитый» КАМАЗ...
Tesla Cybercab
Tesla сделала свои автомобили безопаснее благодаря одной маленькой детали
Tesla представила новые аварийные ручки на...

Дешевле 3 млн рублей: новый кроссовер Volkswagen с панорамной крышей и кроватью

В Китае стартовали предпродажи нового электрокроссовера Volkswagen ID. Unyx 08

В Китае начался прием предварительных заказов на первую совместную модель Volkswagen и Xpeng. Ею стал полностью электрический кроссовер Volkswagen ID. Unyx 08 , официальная премьера которого на местном рынке намечена на первую половину 2026 года.

По цене айфона: рейтинг самых надежных авто за 250 тысяч рублей

От подписания соглашения о партнерстве до запуска серийного производства прошло всего 24 месяца; сборку организовали на мощностях совместного предприятия Volkswagen и JAC в провинции Аньхой.

Новинка предлагается по предварительной цене от 239 900 до 299 900 юаней (примерно 2,8–3,5 млн рублей по текущему курсу). Это среднеразмерный электромобиль с длиной 5000 мм, шириной 1954 мм, высотой 1672 мм и колесной базой 3030 мм. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре, оснащается литий-железо-фосфатными батареями CATL и обеспечивает запас хода до 730 км. Мощность силовой установки пока не раскрывается.

Интерьер Volkswagen ID. Unyx 08
Дизайн ID. UNYX 08 разработан с учетом предпочтений китайской аудитории: характерные черты – узкая светотехника, скрытые дверные ручки и оригинальные колесные диски с сотовым рисунком.

Электрокар для каждого: чем интересен новый недорогой немецкий хэтч

В салоне установлены два 15-дюймовых экрана мультимедийной системы на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295P, а также два процессора Turing от Xpeng, отвечающие за работу интеллектуальных ассистентов водителя, включая автопилот для городских и загородных трасс.

Что касается интерьера, то главной особенностью модели стали панорамная крыша и кровать. Переднее пассажирское кресло способно откидываться на 120 градусов. Благодаря этому передние кресла могут трансформироваться, образуя полноценное спальное место.

Ранее «За рулем» сообщал , что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

Источник:  CnEVPost
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
29.03.2026 
