Volkswagen показал новый кроссовер с панорамной крышей и кроватью

Volkswagen представил интерьер своего нового электрического кроссовера ID. Unyx 08

Компания Volkswagen официально представила интерьер своего нового электрического кроссовера ID. Unyx 08 . Модель, анонсированную еще в декабре, теперь показали в деталях. Главные фишки – передние кресла, складывающиеся в спальные места, огромная панорамная крыша с электрохромным затемнением и первая для семейства ID 800-вольтовая архитектура.

Volkswagen ID. Unyx 08
Volkswagen ID. Unyx 08

Старт продаж новинки намечен на первый квартал 2026 года. Автомобиль построен на высоковольтной платформе 800V – это технология быстрой зарядки, которая впервые применяется в линейке ID. Unyx, делая кроссовер более конкурентоспособным на фоне премиальных электромобилей.

Салон ориентирован на водителя и снабжен несколькими экранами. Перед глазами – 10,25-дюймовая цифровая приборка, а по центру возвышаются два объединенных дисплея диагональю 14,96 дюйма с разрешением 2.4K. На них выводится навигация, телеметрия и работа ассистирующих систем. Рулевое колесо – двухспицевое, с традиционными физическими кнопками (без сенсорных сюрпризов).

Но главная особенность – кресла-кровать. Все сиденья отделаны кожей Nappa. Водительское кресло имеет подогрев, вентиляцию и массаж. Переднее пассажирское кресло способно откидываться на 120 градусов. Благодаря этому передние кресла могут трансформироваться, образуя полноценное спальное место. У задних пассажиров есть электрическая регулировка спинки (на 10 градусов) и складные столики.

Volkswagen ID. Unyx 08
Volkswagen ID. Unyx 08

Атмосферу дополняет панорамная крыша площадью 1,74 м². Она оснащена интеллектуальной системой затемнения с 10 уровнями прозрачности – от полностью прозрачного до матового состояния. Можно менять настройки под настроение или солнце.

ID. Unyx 08 будет доступен в двух версиях: задний привод (один электромотор мощностью 308 л. с. (230 кВт).

Полный привод (два двигателя суммарной мощностью: передний – 188 л. с. (140 кВт) + задний – 308 л. с. (230 кВт).

Volkswagen ID. Unyx 08
Volkswagen ID. Unyx 08
Volkswagen ID. Unyx 08
Volkswagen ID. Unyx 08

Ранее «За рулем» сообщал , что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
10.03.2026 
