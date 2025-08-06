Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Опубликован отчет с тест-драйва Volkswagen Passat Pro (B9) для китайского рынка

В Европе Passat девятого поколения лишился седана: остался лишь универсал Variant. А вот в Северной Америке и в Китае четырехдверный кузов остался, и китайские седаны Passat Pro возят в Россию. Они получаются на 2 млн рублей дешевле европейского универсала!

Двести плюс

Под капотом уценкой не пахнет. Двухлитровый турбомотор выдает 220 сил и 350 ньютон-метров, а большая часть этого изобилия доступна уже на средних оборотах. Ускоряется Passat отменно, выезжая из восьми секунд в спринте до 100 км/ч. Даже переходить в какие-то спортивные режимы не нужно: что двигатель, что семиступенчатый робот DSG по умолчанию готовы к свершениям.

Только как перейти в Драйв, я понял не сразу. Не успели мы привыкнуть к мелкому тумблеру селектора коробки в больших салонах Фольксвагенов, как он исчез.

Volkswagen Passat Pro. Цена в России от 4 700 000 ₽

На смену пришел подрулевой селектор. Тут инженеров кинуло в другую крайность: переключатель просто огромный. Передачи включаются не привычным качком вверх или вниз, а поворотом ручки. Отсюда и размер.

Платформа MQB Evo нам знакома по последней Октавии или восьмому Гольфу. Пятиметровый Passat отменно держит траекторию, словно заряженный хэтч реагирует на любое движение рулем, который затяжеляется своевременно.

Двухлитровый турбомотор CHHB мощностью 220 л. с. встречается фактически на всех Фольксвагенах, которые везут из Китая к нам.

Но стоило попасть на разбитый асфальт, как стало жестко и неприятно. Фольксвагены всегда не отличались подчеркнутой мягкостью хода, но их подвески скорее можно было назвать в меру упругими. А тут – до дискомфорта.

Эргономичный рай

Зато бережно сохранена главная фольксвагеновская ценность – выверенная посадка за рулем. Отлично скроенное сиденье подойдет для водителя любой комплекции, а руль не хочется выпускать из рук. Даже виртуальная приборная панель – образец читаемости: не бликует на солнце и мимикрирует под классические циферблаты.

Виртуальную приборную панель можно конфигурировать по-разному и даже выводить на нее изображение с видеорегистратора. Раздельный климат-контроль для передних и задних пассажиров управляется через меню медиасистемы.

Лекала фольксвагеновской эргономики, к счастью, не утрачены.

Конечно, не покидает ощущение, что находишься в отделе планшетов в магазине электроники: большой телевизор по центру, еще один – для пассажира. Русского языка в меню нет, но всё интуитивно понятно, тем более что его архитектура не отличается от таковой в европейских машинах.

Более того, у китайского седана есть плюшки, которых в «европейце» не увидеть: тот же встроенный видеорегистратор.

На втором ряду удобно, но места, с учетом габаритов машины, хотелось бы побольше. Отдельный блок управления «климатом» есть и у задних пассажиров. Сиденья второго ряда имеют не только обогрев, но и вентиляцию.

Но если спереди в салоне – один восторг, то ко второму ряду есть вопрос. Сидеть там удобно, есть однозонный климат-контроль. И даже не поскупились на вентиляцию и обогрев сидений! Но вот места маловато – я ожидал большего запаса пространства для ног.

Дорогой товарищ

В девятом поколении Volkswagen Passat остался верен себе и держит марку – даже с китайской партийной припиской. Только цена совершенно не товарищеская и начинается от 4,7 млн рублей. Получается, мы откатились лет на тридцать назад, когда купить новый Volkswagen Passat могли лишь некоторые счастливчики. Даже если речь о китайской сборке.

Багажник внушителен. Под полом – узкая докатка с вложенным в нее сабвуфером.

Если к балансу шасси вопросы есть, то шумоизоляция – это пример для подражания. Особенно на фоне чистокровных «китайцев».

Отличное шасси и отменная эргономика Цена за гранью разумного

ЕВРОВАГОН Иногда в продаже можно встретить и чистокровный европейский Passat B9. Разумеется, с кузовом универсал. В основном попадаются Пассаты в дорогой версии R‑line с двухлитровым турбодизелем в 193 л. с. и роботом DSG. Такой Variant заметно дороже китайского седана – цены начинаются от 7 млн рублей, поэтому предложений на порядок меньше.

Volkswagen Passat Pro

Длина/ширина/высота/база 5006/1850/1489/2871 мм

Снаряженная/полная масса 1680/2140 кг

Объем багажника 506 л

Максимальная скорость 210 км/ч

Разгон 0–100 км/ч 7,6 с

Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³;

162 кВт/220 л. с. при 6700 об/мин;

350 Н·м при 4300 об/мин

Топливо/запас топлива АИ-95/69 л

Трансмиссия передний привод; Р7

Благодарим Михаила Зинькова за предоставленный автомобиль.