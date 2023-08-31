Volkswagen представил новый Passat

Стало известно, каким будет последний VW Passat

Через несколько лет Passat исчезнет, чтобы освободить место для ID.4 и ID.7. А пока компания выпустила последнее поколение модели.

Он построен на современной платформе MQB Evo и поэтому сможет пережить, если понадобится, не один, а даже пару рестайлингов. Благодаря платформе появилась возможность оснащать машину самыми разными гибридными силовыми установками. При этом колесная база Пассата увеличилась на 50 мм.

Чисто электрического Пассата нет и не будет. Только гибриды мощностью 204 л.с. и 268 л.с., которые, впрочем, могут проехать на электротяге до 100 км.

Но Пассату оставили и двигатели внутреннего сгорания. Это два бензиновых 2.0 TSI мощностью 204 и 265 л.с. и два турбодизеля мощностью 122 и 193 л.с. Есть также мягкий гибрид 1.5 eTSI мощностью 150 л.с.

Более мощные бензиновые и дизельные двигатели могут передавать крутящий момент на все колеса через робот с двумя сцеплениями.

Объем багажного отделения, который всегда привлекал покупателей Passat, увеличился на 40 литров – до 690 литров при поднятых спинках задних сидений и на 140 литров (до 1920 литров) при сложенных сиденьях.

В салоне VW Passat установлен 15-дюймовый планшет мультимедийной системы. Немаленькая у машины и панель приборов – 12,9 дюйма.

В новом Passat нет ничего выдающегося. Но в этом и суть. Это солидный, деловой автомобиль для тех, кто не гонится за модой. Вопрос в том, будет ли покупателям выгоднее приобрести родственный Пассату Skoda Superb.

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Фото: Volkswagen