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Совершенно новый Пассат показали публике и раскрыли подробности

Совместное предприятие SAIC Volkswagen вывело на рынок новое поколение Passat

Китайское совместное предприятие SAIC Volkswagen запустило в производство совершенно новый Volkswagen Passat PRO. Фотографии машин, сходящих с конвейера, уже появились в сети, вызвав неподдельный интерес у автолюбителей.

Volkswagen Passat PRO
Volkswagen Passat PRO
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Главное отличие китайской версии Passat PRO от европейской кроется в типе кузова. В Китае Passat – это седан, в то время как в Европе он представлен исключительно в варианте универсала.

Volkswagen Passat PRO
Volkswagen Passat PRO

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Пассат PRO смотрится свежо и современно. Дизайн передней части предлагается в двух вариантах: с большим воздухозаборником, стилизованным под сетку, и с более компактным вариантом, дополненным горизонтальными планками.

Отличительной чертой интерьера является наличие трех экранов на передней панели, что подчеркивает современность автомобиля.

Интерьер Volkswagen Passat PRO
Интерьер Volkswagen Passat PRO

Габариты Passat PRO впечатляют: 5006 х 1850 х 1489 мм при длине колесной базы 2871 мм. Это делает его на 5 см длиннее нынешнего Passat, сохраняя при этом неизменной длину колесной базы.

Под капотом Passat PRO будут устанавливаться проверенные временем двигатели Volkswagen объемом 1,5 и 2,0 литра, развивающие мощность 160 и 220 л. с. соответственно.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 3
15.09.2024
Фото:Autohome
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