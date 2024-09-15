Совершенно новый Пассат показали публике и раскрыли подробности

Совместное предприятие SAIC Volkswagen вывело на рынок новое поколение Passat

Китайское совместное предприятие SAIC Volkswagen запустило в производство совершенно новый Volkswagen Passat PRO. Фотографии машин, сходящих с конвейера, уже появились в сети, вызвав неподдельный интерес у автолюбителей.

Volkswagen Passat PRO

Главное отличие китайской версии Passat PRO от европейской кроется в типе кузова. В Китае Passat – это седан, в то время как в Европе он представлен исключительно в варианте универсала.

Volkswagen Passat PRO

Пассат PRO смотрится свежо и современно. Дизайн передней части предлагается в двух вариантах: с большим воздухозаборником, стилизованным под сетку, и с более компактным вариантом, дополненным горизонтальными планками.

Отличительной чертой интерьера является наличие трех экранов на передней панели, что подчеркивает современность автомобиля.

Интерьер Volkswagen Passat PRO

Габариты Passat PRO впечатляют: 5006 х 1850 х 1489 мм при длине колесной базы 2871 мм. Это делает его на 5 см длиннее нынешнего Passat, сохраняя при этом неизменной длину колесной базы.

Под капотом Passat PRO будут устанавливаться проверенные временем двигатели Volkswagen объемом 1,5 и 2,0 литра, развивающие мощность 160 и 220 л. с. соответственно.

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Источник: Autohome