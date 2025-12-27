Volkswagen раскрыл характеристики своего совершенно нового кроссовера

Volkswagen ID. Unyx 08 будет иметь запас хода от 630 до 730 км по циклу CLTC

Volkswagen раскрыл характеристики нового электрического кроссовера ID. Unyx 08 для рынка Китая.

Машина будет иметь два варианта батарей ёмкостью 82,368 и 95,04 кВт⋅ч, что позволит проехать от 630 до 730 км по циклу CLTC.

Автомобиль сможет поддерживать сверхбыструю зарядку при напряжении 800 В. Также кроссовер получит расширенную систему помощи водителю уровня L2++ с функцией «от парковки до парковки».

ID. Unyx 08 отличается свежим дизайном: узкие дневные ходовые огни направлены вверх и расположены по обе стороны логотипа, передняя решётка закрытая, с трапециевидным воздухозаборником, а дверные ручки сделаны скрытыми. Сзади установлены узкие прямые фонари, а по бокам заметны два варианта колесных дисков и двухполосное оформление кузова.

Габариты кроссовера – 5000 мм в длину, 1954 мм в ширину и 1688 мм в высоту с колёсной базой 3030 мм. На автомобиле установлен электродвигатель мощностью 230 кВт (308 л.с.).

Кроме этого, кроссовер оснащен интеллектуальным ИИ-помощником и поддерживает обновления ПО по воздуху (OTA).

