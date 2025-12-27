Volkswagen раскрыл характеристики своего совершенно нового кроссовера
Volkswagen раскрыл характеристики нового электрического кроссовера ID. Unyx 08 для рынка Китая.
Машина будет иметь два варианта батарей ёмкостью 82,368 и 95,04 кВт⋅ч, что позволит проехать от 630 до 730 км по циклу CLTC.
Автомобиль сможет поддерживать сверхбыструю зарядку при напряжении 800 В. Также кроссовер получит расширенную систему помощи водителю уровня L2++ с функцией «от парковки до парковки».
ID. Unyx 08 отличается свежим дизайном: узкие дневные ходовые огни направлены вверх и расположены по обе стороны логотипа, передняя решётка закрытая, с трапециевидным воздухозаборником, а дверные ручки сделаны скрытыми. Сзади установлены узкие прямые фонари, а по бокам заметны два варианта колесных дисков и двухполосное оформление кузова.
Габариты кроссовера – 5000 мм в длину, 1954 мм в ширину и 1688 мм в высоту с колёсной базой 3030 мм. На автомобиле установлен электродвигатель мощностью 230 кВт (308 л.с.).
Кроме этого, кроссовер оснащен интеллектуальным ИИ-помощником и поддерживает обновления ПО по воздуху (OTA).
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!