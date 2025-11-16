Экология
Интерьер Kia Picanto
16 ноября
Надежную и удобную городскую Kia снова можно приобрести в России
Хэтчбек Kia Picanto доступен на российском...
Будущее Peugeot представлено в компактном электроконцепте Polygon
16 ноября
Революционный концепт Peugeot изменит все представления о рулевом управлении
Peugeot меняет процесс управления автомобилем с...
Chevrolet Corvette
16 ноября
General Motors готовит мощный и надежный V8
General Motors выпустит новый двигатель V8 для...

5 метров, 313 сил: Volkswagen показал замену Туарегу

Появились изображения нового электрического кроссовера Volkswagen ID. Unix 08

Компания Volkswagen показала рендеры электрического кроссовера Volkswagen ID. Unix 08, создающегося в содружестве с JAC.

Показательно, что за последнее время это не единственная «коллаба» немецкого бренда с китайцами: и недавний электрический седан на платформе Xpeng P7, и нынешний ID. Unix 08 – звенья цепи из 21 модели, которые Volkswagen собирается представить к 2027 году специально для китайского рынка. Логично, что платформы и специалисты берутся местные – и забавно, что когда-то именно Volkswagen был одной из нескольких автомобильных компаний, с которой китайцы создали у себя на родине СП и начали путь в большой автопром...

Впрочем, отбросим философские размышления о цикличности и ироничности истории: по факту, ID. Unix 08 должен появиться в новой китайской линейке одним из первых: серийным его собираются сделать уже в 2026-м.

Вполне вероятно, что дверные ручки у товарных машин будут не такими, как на рендерах: «прикольная» скрытая конструкция скоро может стать частью истории... А что еще известно про Volkswagen ID. Unix 08? Это будет полноразмерный кроссовер с длиной кузова 5000 мм и колесной базой 3030 мм. На данный момент сертифицирована версия с одним электромотором, развивающим 313 л.с. Паспортный запас хода у этой модификации превышает 700 км. Как вам такая замена Туарегу?

Иннокентий Кишкурно
16.11.2025 
