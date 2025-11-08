Volkswagen готовит новый крупный седан с богатым оснащением

Volkswagen создаст новый седан для китайского рынка в сотрудничестве с Xpeng

Volkswagen намерен укрепить свои позиции на китайском рынке и пересмотреть стратегию электромобилей.

После неудачного старта с первоначальными моделями серии ID немецкая компания решает сотрудничать с местным производителем Xpeng. Первым проектом в рамках данного сотрудничества станет новый электрический седан, созданный специально для китайского рынка.

Автомобиль будет базироваться на платформе Xpeng P7, но получит уникальный дизайн от Volkswagen, включая разделённые светодиодные фары, подсвеченный логотип и черную панель в передней части. Длина нового седана составит около пяти метров, что приблизит его к классу бизнес-кар.

Сотрудничество с Xpeng предполагает использование передовой системы автономного вождения от китайского партнёра, однако все модели, разработанные в рамках альянса, будут эксклюзивно ориентированы на китайский рынок и не появятся в Европе, хотя их технологии могут быть использованы в будущем семейства электрокаров ID.

По предварительным данным, седан будет оснащён мотором мощностью до 586 л.с. и сможет обеспечить запас хода до 820 км по циклу CLTC. Новая архитектура также предполагает возможность производства гибридных версий.

