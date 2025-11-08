#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Volkswagen готовит новый крупный седан с богатым оснащением

Volkswagen создаст новый седан для китайского рынка в сотрудничестве с Xpeng

Volkswagen намерен укрепить свои позиции на китайском рынке и пересмотреть стратегию электромобилей.

Рекомендуем
Добротный седан на смену Эмгранду — дешевле на 394 тысячи!

После неудачного старта с первоначальными моделями серии ID немецкая компания решает сотрудничать с местным производителем Xpeng. Первым проектом в рамках данного сотрудничества станет новый электрический седан, созданный специально для китайского рынка.

Автомобиль будет базироваться на платформе Xpeng P7, но получит уникальный дизайн от Volkswagen, включая разделённые светодиодные фары, подсвеченный логотип и черную панель в передней части. Длина нового седана составит около пяти метров, что приблизит его к классу бизнес-кар.


«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Сотрудничество с Xpeng предполагает использование передовой системы автономного вождения от китайского партнёра, однако все модели, разработанные в рамках альянса, будут эксклюзивно ориентированы на китайский рынок и не появятся в Европе, хотя их технологии могут быть использованы в будущем семейства электрокаров ID.

По предварительным данным, седан будет оснащён мотором мощностью до 586 л.с. и сможет обеспечить запас хода до 820 км по циклу CLTC. Новая архитектура также предполагает возможность производства гибридных версий.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  32cars
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Sugar Design
Количество просмотров 643
08.11.2025 
Фото:Sugar Design
Поделиться:
Оцените материал:
0