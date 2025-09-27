#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Все китайские автомобили хотят оснащать механическими дверными ручками
27 сентября
Все китайские автомобили хотят оснащать механическими дверными ручками
В Китае подготовили новые требования к...
Интерьер Mercedes-Benz A-Класс AMG A 35
27 сентября
В России скоро появится мощный и богато оснащенный немецкий седан
На российский рынок выходит Mercedes-Benz...
Хакеры парализовали работу крупного концерна на месяцы
27 сентября
Хакеры парализовали работу крупного концерна на месяцы
Jaguar Land Rover продлевает паузу в...

Все китайские автомобили хотят оснащать механическими дверными ручками

В Китае подготовили новые требования к безопасности дверных ручек автомобилей

В Китае разработали новые правила, касающиеся безопасности дверных ручек автомобилей.

Рекомендуем
Экономим на покупке авто — берем из Японии: все риски и сроки

Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) представило проект национальных стандартов, который будет обсуждаться до 22 ноября 2025 года. Цель документа – привести в порядок конструкции скрытых и выдвижных ручек.

Каждая дверь, кроме крышки багажника, обязана иметь внешнюю ручку с механической функцией открывания. В случаях аварий, связанных с нагреванием аккумулятора, боковые двери должны открываться внешними ручками без каких-либо инструментов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Стандарты также устанавливают минимальный размер ручек для удобства захвата – не менее 60×20×25 мм. При наличии электрических внутренних ручек должны быть предусмотрены и механические запасные ручки.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Внутренние ручки должны быть четко видны, находиться не более чем в 300 мм от краев дверей и располагаться в определённых зонах относительно мест для сидения. В интервью китайскому изданию CNAutoNews заместитель директора Китайского научно-исследовательского института автомобильной стандартизации Жун Хуэй пояснил, что новые стандарты разработаны на основе обширных исследований с участием более 20 компаний и 63 моделей автомобилей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 5
27.09.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0