Экономим на покупке авто — берем из Японии: все риски и сроки

Названы реальные сроки доставки в Россию автомобиля из Японии в 2025-2026 годах

Импорт автомобиля из Японии перестал быть экзотикой и стал практичным решением для многих россиян. Однако ключевой вопрос, который волнует каждого покупателя, — как долго ждать свой автомобиль? На этот вопрос отвечает Никита Колесников, представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ.

Общая схема и факторы влияния на сроки доставки автомобиля из Японии

Процесс доставки можно разделить несколько ключевых этапов.

Наземная доставка в Японии. После выигрыша на аукционе автомобиль автовозом доставляется в порт отправки.

Экспорт и погрузка. Подготовка экспортного сертификата, таможенное оформление в Японии и погрузка на судно.

Морская перевозка. Непосредственно путь до российского порта (чаще всего Владивостока).

Таможенное оформление в России. Выгрузка, растаможка, получение СБКТС и ПТС.

Доставка по России. Транспортировка автовозом или по железной дороге до конечного города получателя.

На общее время доставки в первую очередь влияют:

удаленность аукциона от порта отправки в Японии;

загруженность наземных и морских перевозчиков;

праздничные дни в обеих странах (японские Обон и Золотая неделя, новогодние и майские праздники в России);

погодные условия (период тайфунов).

Усредненный срок доставки автомобиля из Японии в Россию «под ключ»:

до Владивостока — 3-5 недель,

до Москвы — 5-7 недель (с учетом времени на автоперевозку через всю страну).

Детализация по этапам: сколько времени занимает каждый шаг

Этап 1. Поиск и покупка автомобиля

Подбор лота может занять от одного дня (для популярных моделей) до нескольких недель (если бюджет ограничен или нужен редкий вариант). Счет на оплату выставляется сразу в день выигрыша аукционной ставки.

«Самостоятельно купить автомобиль на аукционе не получится — нужно членство, — отмечает Никита Колесников. — Опытный брокер-экспортер не только предоставляет доступ, но и страхует от рисков: проконсультирует по ставке и проверит аукционный лист, что в итоге помогает сэкономить и время, и деньги».

Этап 2. Подготовка автомобиля в Японии

После прибытия в порт автомобиль оформляется на судно. При условии готовности всех документов погрузка происходит в среднем в течение недели. Суда из ключевых портов (Иокогама, Кобе, Нагоя) во Владивосток отправляются примерно раз в неделю.

Этап 3. Морская перевозка автомобиля

Чистое время в пути из Японии во Владивосток составляет 2-4 дня. Прямая доставка в европейские порты России (Санкт-Петербург, Новороссийск) для японских автомобилей не распространена — гораздо чаще используется схема с растаможкой во Владивостоке и последующей перевозкой по России.

Главный фактор риска на этом этапе — погода. «Период тайфунов вносит коррективы в расписание судов. Погрузка и прибытие могут сдвинуться в среднем на 2-4 дня, пока погода не нормализуется», — комментирует эксперт.

Этап 4. Таможенное оформление автомобиля в России

Это самый сложный и часто самый длительный этап. В среднем растаможка занимает 5-10 рабочих дней.

Основные причины задержек:

поздняя оплата таможенных пошлин и услуг брокера;

неполный или неправильно поданный пакет документов.

Этап 5. Доставка по России

Если автомобиль прибыл во Владивосток, а конечный пункт — Москва, то автоперевозка займет еще около 2-3 недель. Альтернативный вариант — железнодорожная транспортировка, которая может быть немного быстрее, но часто дороже.

Риски при доставке автомобиля из Японии и как их избежать

Чаще всего задержки возникают из-за форс-мажоров на этапе морской перевозки (тайфуны) и из-за человеческого фактора при работе с документами.

«В редких случаях продавец на аукционе может потерять документы на автомобиль. Их восстановление может затянуться до двух недель, и все зависит от его расторопности», — предупреждает Никита Колесников.

Сезонность — еще один критически важный фактор. Периоды тайфунов, новогодние праздники в России и японские национальные праздники (Обон, Золотая неделя) — в это время логистические компании не работают, и сроки гарантированно увеличиваются.

Никита Колесников, представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ:

— Чтобы минимизировать риски и максимально ускорить процесс, ключевая задача клиента — выбрать надежного и опытного исполнителя. Правильный брокер возьмет на себя все этапы: от грамотного подбора лота и проверки истории до правильного оформления всех документов для экспорта и таможни, что является главным залогом скорости.

Сроки доставки — величина непостоянная. В практике HSS был случай, когда купленный вчера на аукционе JU Toyama автомобиль уже через 2 часа был в порту, а через 1 неделю — во Владивостоке. Это пример исключительной скорости, достигнутой за счет идеального стечения обстоятельств и слаженной работы всех звеньев цепи.

Таким образом, средний срок в 3-4 недели является реалистичным и ожидаемым. Наличие надежного партнера в Японии и России — это не просто удобство, а необходимость, которая позволяет минимизировать риски и получить свой автомобиль в максимально сжатые и предсказуемые сроки.

