Какие авто везут в РФ из Японии

Названы причины популярности праворульных машин в России

За три года в Россию ввезли свыше миллиона подержанных машин, из них 630 тысяч – с правым рулем. За первую половину этого года – еще 100 тысяч. В основном это автомобили в возрасте 3–7 лет с пробегами до 100 тысяч км.

Преимущества

Главные достоинства «праворулек» б/у – привлекательная цена и японская сборка. Техническое наполнение не впечатляет: больше всего завозят компактных моделей с моторами объемом 0,66–1,2 л, сочетаемых с вариаторами. В том числе из-за санкций.

На механические коробки передач в Японии нет спроса, поэтому у большинства массовых моделей, продаваемых там, МКП нет в ассортименте. И гидроавтоматы на бюджетные машины японские компании ставят всё реже.

Тем не менее, подержанные «праворульки» были и остаются основой автопарка Дальневосточного федерального округа. В Приморском крае их доля под 85%, в среднем по округу – 72%. В Сибирском ФО – 25%. В среднем по России – 8,2%. Это почти 4 млн машин, из них половина обитает на Дальнем Востоке.

С 2022 года отмечен рост продаж «праворулек» в Центральном и Северо-Западном ФО – на 15–20%. Он заметен даже визуально. Однако в численном выражении величины незначительные.

Цены и запчасти

Приятные они далеко не для всех моделей. Всякая субкомпактная «мелочь» с моторами до 1 л действительно недорога. Если сравнивать машины более ходовых размеров, всё не так просто.

Возьмем, например, хэтчбеки Mazda Demio и Kia Rio – схожие по размерам и оснащению. У Demio базовый мотор – 1.3 (92 л. с.), у Rio – 1.4 (100 л. с.). У обоих – шестиступенчатые автоматы. И среднерыночная цена машин 2017 года близка – около 1,15 млн рублей.

Бесспорно, японская сборка предпочтительнее российской, к тому же часть Demio – полноприводные! Но первый же ремонт покажет: запчасти для «праворулек» сложнее найти, и они дороже.

Сравнение седанов Toyota Corolla – того, что продавали у нас, и японской версии Axio – дает иные результаты. Средняя цена машин 2017 года с левым рулем – 1,4 млн рублей, с правым – 1,25 млн. Дешевле! И там, и там – вариаторы, но у нашего варианта моторы 1.6 и 1.8, а у Axio – 1.3 и 1.5. Так что разница в ценах оправдана.

Мнение о том, что рынок правого руля сильно зависим от курса иены, справедливо только при самостоятельной покупке на аукционе. В прочих случаях продавец отрегулирует цену до уровня сегодняшнего платежеспособного спроса.

Безопасность и легализация

В Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года МВД РФ предлагает пересмотреть подходы к допуску и участию в дорожном движении машин с правым рулем. Беспокоит транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств) правого руля – 4,9 против 2,1 у привычного расположения.

Что тут можно пересмотреть? Фары светят не по нормативу – факт. Иногда выставить их правильно можно только заменой на аналог для той же модели, но с левым рулем – если она существует. Диапазона регулировки боковых зеркал часто не хватает, чтобы настроить нужные углы. А вообще-то, Приморский край не входит в десятку лидеров по наивысшему транспортному риску.

Как бы там ни было, о полном запрете речь не идет, и скорых перемен не предвидится.

Перед постановкой на учет, помимо растаможки, требуется получить СБКТС и установить блок ЭРА-ГЛОНАСС. Всё это, равно как и покупку машины на аукционе, можно поручить компании-посреднику. Она же предложит и доставку в любой регион.

