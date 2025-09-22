Ресурсный мотор, удачное шасси — «японка» по цене Лады Искры
Из-за безумных цен на новые автомобили правый руль обрел вторую молодость. Первая всё еще слишком дорога. А вот трех-пятилетние машины из Японии, да еще и компактного класса, выглядят привлекательно.
Honda Fit (праворульный брат Джаза) последнего поколения стоит в среднем 1,5 млн рублей – как новая Лада Искра в средней комплектации.
Какие сложности в содержании? Узнаем на примере машины 2020 года с мотором 1.3 и вариатором.
К чему трудно привыкать в праворульных авто
Основное, чем бесит неправильное расположение руля, – зеркальное расположение подрулевых переключателей. Сколько раз я ездил на подержанных «японках», и каждый раз вместо поворотников включаю стеклоочиститель. Нужна привычка!
И не стоит забывать про неправильный свет фар. Решения тут два. Либо сделать «коррекцию зрения» и надеяться, что уполномоченные органы переделку светотехники не заметят, либо заказывать оптику от европейского Джаза.
Ожидание может затянуться, но Fit хорош тем, что у него вообще есть леворульный аналог.
Что понравилось (и не понравилось) в Honda Fit
Салон оставил приятное впечатление. Собрано всё качественно, а кнопки, именно нормальные кнопки, расположены на своих местах.
Дружелюбности немного мешает медиасистема на японском языке. Хотя даже при этом она понятна. Систему можно перепрошить. Или установить неоригинальную, подходящую по размеру «балалайку».
На одометре нет и 30 тысяч км, а экокожа подушки водительского сиденья треснула. Это болезнь Фита нынешнего поколения.
Двигатель Honda Fit
Двигатель 1.3 мощностью 98 сил кроме Фита (или Джаза) третьего и четвертого поколения у нас больше нигде не встречается. Но по основным расходникам он унифицирован с другими моторами Хонды. Поэтому всё есть в наличии, да еще и в некотором ассортименте. Японские масляные фильтры VIC или Totachi стоят 500 рублей, «воздушники» этих же фирм вдвое дороже.
Мотор L13B, несмотря на скромный объем, запросто проходит 300 тысяч км без капитальных вложений. Конечно, при условии, что будете заправляться на хороших АЗС и желательно бензином с высоким октановым числом: степень сжатия больше 13 единиц.
Правда, динамики это не дает. От души утапливаю педаль в пол, но ускорение вяленькое. Теперь понятно, почему я нигде не нашел данных о разгоне до 100 км/ч: есть вещи, о которых лучше молчать.
И проблема именно в нехватке сил – масса автомобиля чуть больше тонны, да и вариатор не тушуется и шустро меняет передаточное отношение.
Шасси удачное: Fit задорно, с искоркой реагирует на резкую смену курса и дарит чувство потрясающей устойчивости. Отчасти за это приходится расплачиваться жесткой подвеской, но часть «заслуг» лежит на колесах нештатной размерности 195/45 R17, установленных на этом экземпляре. На стандартных 15 дюймах определенно должно быть лучше.
Выводы
Слабая динамика – единственная проблема Фита. Да и та временная: на обновленные машины с 2022 года ставят более мощный полуторалитровый двигатель. В остальном Honda Fit – приятный и довольно практичный микровэн.
Но, увы, праворульный. Если же для вас это обстоятельство некритично, Fit вполне можно рассматривать как альтернативу новым Ладам.
Honda Fit
- Длина / ширина / высота / база 3995 / 1695 / 1540 / 2530 мм
- Снаряженная масса 1160 кг
- Расход топлива в смешанном цикле 5,5 л / 100 км
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1317 см³; 72 кВт / 98 л. с. при 6000 об/мин; 118 Н·м при 5000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 40 л
- Трансмиссия передний привод; CVT
Благодарим Максима Бабенкова за предоставленный автомобиль.
